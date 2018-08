Política

Memoria histórica

Primera querella de una víctima franquista contra policías de la dictadura

Agencias | Redacción

21/06/2017

Luis Suárez-Carreño se querella contra los tres inspectores de policía, entre ellos 'Billy el Niño', que le detuvieron y torturaron en 1973.

Luis Suárez-Carreño, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria y represaliado, se ha convertido este miércoles en la primera víctima del franquismo que ha presentado una querella individual en el Estado español contra tres inspectores de la Brigada Político Social del régimen de Franco, acusados de crímenes de lesa humanidad en relación con un delito de tortura.

Suárez-Carreño denuncia la "serie de violencia, daños, agresiones" que sufrió durante las dos ocasiones que fue detenido (1970 y 1973) por dicha brigada policial. Concretamente, se centra en la segunda detención, donde los inspectores Antonio González Pacheco 'Billy el Niño', Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal torturaron al querellante en el interrogatorio.

"Había una rutina de torturas sistemáticas" para que la policía pudiese obtener "información valiosa para sus pesquisas", ha apostillado Suárez-Carreño, al tiempo que ha apuntado que a veces se detenía simplemente por estar en la "oposición al régimen". "Se trata de infundir el miedo", ha dicho mientras exponía sus recuerdos "bastantes frescos".

Para demostrar estos hechos —y que encaje en el artículo 607 bis del Código Penal que establece los delitos de lesa humanidad—, la querella va acompañada de "diversa documentación" recopilada del archivo nacional y un informe pericial elaborado por cuatro expertos. No obstante, Suárez-Carreño no ha podido conseguir los expedientes ni los nombres de los agentes que participaron en el aquel interrogatorio.

Al margen de las iniciativas penales de los Ayuntamientos de Pamplona y Vitoria-Gasteiz por crímenes del franquismo, esta es la primera querella individual de una víctima en el Estado, que ha sido presentada esta mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

La Fiscalía tiene tres días para decidir su admisión a trámite.

González Pacheco, 'Billy en Niño', durante su declaración en la Audiencia Nacional en 2014. EFE

"Confiamos en que los tribunales tengan la suficiente valentía"

Tanto el querellante como sus abogados no contemplan otro escenario que no sea la admisión a trámite pues se trata de crímenes contra la humanidad en relación con un delito de tortura (art. 607 bis del Código Penal) que, según el derecho internacional, no prescriben. Además, según argumentan, "es una denuncia concreta sobre unos hechos concretos".

El querellante ha subrayado que con esta querella se puede "intentar recuperar la dignidad e intentar sanear la democracia que es imperfecta".

El equipo jurídico ha querido dejar claro que es "incuestionable" que el Estado tiene la obligación de investigarles al tratarse de crímenes de lesa humanidad y confía en que los tribunales tengan la "suficiente valentía" para hacerlo así y poner punto y final a la "impunidad mantenida por el Estado desde hace décadas".

Con todo, han aclarado que esta iniciativa no supone un cambio de estrategia respecto de la querella argentina ni la condiciona. Por eso tienen claro que "hay que empezar a golpear fuertemente en tribunales españoles".

No es la primera vez que las víctimas ponen el punto de mira en 'Billy el Niño', cuya extradición fue solicitada por la jueza argentina María Servini que instruye la denominada querella argentina.

En 2014, la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Argentina al asegurar que habían prescrito los 13 delitos de torturas por los que se le reclamaba, los cuales no pueden ser calificados de lesa humanidad porque no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población".