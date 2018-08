Política

Inicio del curso escolar

18.000 alumnos vascos escucharán los testimonios directos de víctimas

Redacción

01/09/2010

El curso arrancará el 7 de septiembre en la mayoría de centros de la CAV. Celaá garantiza que "no habrá filosofía política" en la Asignatura para la Ciudadanía.

Cerca de 18.000 alumnos vascos de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) aprenderán este curso a desarrollar "empatía hacia el sufrimiento ajeno y hacia las víctimas del terrorismo" a través de los testimonios directos de éstas.



Así lo ha dicho hoy la consejera de Educación, Isabel Celaá, tras participar en el colegio público San Martín de Vitoria/Gasteiz en un claustro del nuevo curso escolar, que comienza el 7 de septiembre en

la mayoría de centros educativos de la CAV.



Celaá se ha referido al Plan de Convivencia Democrática del Gobierno Vasco, que se va a desarrollar a través de la Asignatura para la Ciudadanía, a partir de septiembre, y ha garantizado que "no habrá filosofía política".



Los testimonios de víctimas del terrorismo serán un temario obligatorio dentro de la citada asignatura en la red pública y concertada de Euskadi. Tanto el Departamento de Educación como la Dirección de Víctimas del Terrorismo se encargarán de seleccionar aquellos testimonios que tengan un valor pedagógico.



Los centros escolares decidirán el formato en el que harán llegar estos relatos a los alumnos, bien de manera presencial o mediante medios audiovisuales.



Celaá no ha ofrecido detalles sobre la identidad de las víctimas que harán oír su voz en los centros escolares pero sí que ha asegurado que serán personas preparadas para tomar parte en este

proyecto. La asignatura se impartirá una hora a la semana.



Por otro lado, ha anunciado que el nuevo curso escolar comenzará con "más estabilidad" del profesorado, tras haber logrado que 1.615 nuevos profesores tengan destino estable y haber conseguido que el 90% de los docentes sin destino fijo, 1.864 profesores, hayan conocido su centro en el mes de julio y no a finales de agosto, como era habitual hasta ahora.



Sobre la convocatoria de nuevas Ofertas Públicas de Empleo (OPE), ha indicado que el próximo verano se convocará una nueva oferta de 1.500 plazas.



Otra de las novedades del curso que comienza la semana que viene es el programa "Eskola 2.0", que sigue dando pasos en la modernización de las aulas con la entrega de alrededor de 19.000 nuevos ordenadores a alumnos de sexto de Primaria.