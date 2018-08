Política

Sortu: 'La decisión de los presos es un paso importante hacia la paz'

01/07/2017

Según la formación de la izquierda abertzale, 'el colectivo hace una aportación tanto al proceso independentista como al proceso de paz de Euskal Herria'.

El portavoz de la comisión por los presos de Sortu Antton López 'Kubati' ha considerado que el último comunicado del EPPK sobre su debate interno es "positivo", ya que supone "un paso importante" en el camino hacia la paz.

En rueda de prensa en San Sebastián, López y la también portavoz de la citada comisión Oihana Garmendia han afirmado que el colectivo de presos se sitúa ahora "en las nuevas condiciones socio-políticas emanadas del cambio de estrategia de la izquierda abertzale" y muestra "una gran unidad y cohesión".

López, en respuesta a una pregunta, ha indicado que el colectivo EPPK mantiene sus "líneas rojas" que son "no arrepentimiento y no delación" y ha apuntado que la palabra arrepentimiento "no aparece en la ley". Además, ha señalado que "no se puede pedir solamente a una parte que haga una serie de ejercicios que a la otra parte no se pide".

Ha señalado que "el futuro nos irá indicando cuáles son los caminos en los que nos tenemos que mover" y no están "cerrados a ninguna iniciativa que pueda desarrollar que el proceso de paz se consolide", al tiempo que ha abogado por lograr "un consenso en Euskal Herria" sobre las cuestiones relativas a los presos.

Garmendia y López han destacado la participación en el debate de EPPK, que "ha rondado el 90%", sobre todo, "teniendo en cuenta las dificultades en las que el colectivo se mueve", en alusión a la "dispersión", así como que lo haya apoyado "tres cuartas partes" del colectivo.

"Nos sentimos satisfechos con este proceso porque el colectivo hace una aportación tanto al proceso independentista como al proceso de paz de Euskal Herria", han señalado, para añadir, a continuación, que, además, "al aceptar el documento el colectivo se sitúa mucho más cerca de la sociedad vasca a la hora de interpretar cómo hay que solucionar las consecuencias del conflicto".

