Entrevista en Radio Euskadi

Mendia celebra la 'vuelta' del PNV 'a la senda estatutaria'

03/09/2010

La portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que los jeltzales "hace un año estaban en el Plan Ibarretxe" y ahora reivindican "competencias pendientes del autogobierno".

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha mostrado su esperanza en que el PNV negocie "con tranquilidad y con sosiego" su posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Además, ha indicado que se "alegra" de esta actitud de la formación jeltzale que, a su juicio, supone que "ha vuelto a la senda estaturia, a reivindicar las competencias pendientes del autogobierno", ya que "hace un año estaba en el Plan Ibarretxe".

En una entrevista en Radio Euskadi, ha recordado que "la línea roja" del respeto a la ''caja única'' de la Seguridad Social fue "marcada y votada" por el PNV, a cuya resolución se atiene el Gobierno Vasco en la actual negociación con el Ejecutivo central sobre la transferencia de las políticas activas de empleo.



Respecto a la cantidad económica que acompaña a la competencia, cifrada en 460 millones de euros por el PNV y que el PSE-EE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero fijaron en 320 millones de euros en un preacuerdo anterior, Mendia ha asegurado que todavía no consta una dotación económica "cerrada".

Según ha dicho, en relación a los posicionamientos del PNV, en estas conversaciones existen "dos líneas rojas que no se pueden pasar: no romper la caja única (de la Seguridad Social) y no perjudicar a los ciudadanos vascos que se encuentran en paro".

La también consejera vasca de Justicia y Administración Pública ha subrayado que Rodríguez Zapatero informa "continuamente" al lehendakari, Patxi López, de las conversaciones con el PNV y ha indicado también que Patxi López, a su vez, "informa de todo" al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, con quien mantiene "una relación fluida y constante" al tratarse de su "socio preferente".