Política

Anuncio de ETA

Sanz cree que ETA quiere "comprometer al Gobierno en una negociación"

Redacción

16/09/2010

Para el presidente navarro ha sido una "decepción" el anuncio de la organización armada, ya que "la sociedad española, la navarra y la vasca está pidiendo el abandono definitivo de las armas".

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, ha afirmado que el comunicado en el que ETA anuncia un nuevo alto el fuego es "una decepción y una nueva estratagema de ETA para comprometer el Gobierno de España en una negociación".

Sanz ha añadido, en declaraciones a los periodistas durante la Fiesta de la Vendimia de Navarra, que con este comunicado, en el que ETA no pone plazo a su alto el fuego pero dice que "hace meses" decidió no llevar a cabo "acciones armada ofensivas", ETA pretende "otra vez comprometer al Gobierno de España en un proceso de negociación que no puede ir más que al lugar que ellos quieren y todo lo demás sería para ETA la excusa para reiniciar su actividad criminal".

En este sentido ha subrayado que la decisión de ETA "no es una cesión de las armas permanente", sino "un paréntesis", y sin embargo lo que "la sociedad española, la navarra y la vasca está pidiendo es el abandono definitivo de las armas, no una tregua para que pueda reiniciar toda la violencia cuando considere que ese proceso del que habla (para que los ciudadanos vascos puedan decidir su futuro libre y democráticamente) no va por el rumbo que ellos quieren".

"Lo que los españoles queremos es que ETA no haga tregua alguna, sino que abandone definitivamente la violencia y deje actuar libremente a los ciudadanos en una sociedad democrática como lo es la española", ha concluido Miguel Sanz.