Vídeo remitido a la BBC

ETA decide 'no llevar a cabo acciones armadas ofensivas'

16/09/2010

La organización terrorista no ha especificado si el cese de la violencia es definitivo o temporal y no ha citado el término "alto el fuego".

La organización terrorista ETA ha anunciado en un vídeo adelantado por la cadena británica BBC y remitido posteriormente al diario Gara que hace "varios meses" tomó la decisión de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas".

En la filmación, no obstante, la banda no cita el término "alto el fuego" y tampoco realiza ninguna referencia temporal, por lo que no queda claro si se trata de un cese definitivo o temporal de la violencia.

El anuncio llega tras más de un año sin atentados mortales, con ETA muy debilitada por el acoso policial y días después de que la izquierda abertzale le pidiese un alto el fuego verificable por la comunidad internacional.



Las primeras reacciones políticas se han caracterizado por la cautela y, en gran medida, por el escepticismo. En esa línea, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha afirmado que el anuncio es "insuficiente, ambiguo y fraudulento".



Por su parte, la izquierda abertzale ha dado por buena la decisión de ETA y ha considerado que es "una aportación de valor incuestionable".







ETA ofrece al Gobierno "emprender un proceso democrático"



El vídeo difundido hoy muestra a tres personas con las caras cubiertas y vestidas de negro mientras una de ellas, una mujer sentada en el centro, ejerce de portavoz.

De la pared cuelga una tela con el anagrama de ETA y a los lados hay una ikurriña, la bandera de Navarra y el "Arrano beltza" (un águila negra sobre fondo amarillo), símbolo habitualmente utilizado por la izquierda abertzale. El vídeo comienza y concluye con unos acordes del disco Köln Concert del pianista de jazz Keith Jarret.



En el comunicado, ETA asegura que "si el Gobierno de España tiene voluntad", está dispuesta a acordar "los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático".

La organización destaca su "compromiso con una solución democrática" para que, "a través del diálogo y la negociación los ciudadanos vascos podamos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática".

"El camino de la libertad hay que andarlo paso a paso, aunque sea con flexibilidad", señala el comunicado, que agrega que al pueblo vasco "le ha llegado la hora de realizar el cambio político, el momento de construir para Euskal Herria el marco democrático, siguiendo el deseo de la mayoría de la ciudadanía".

Según la banda, "es tiempo de asumir responsabilidades y de dar pasos firmes en la articulación del proyecto independentista, en el camino de crear las condiciones para construir el proceso democrático, y en la respuesta a la represión y en la defensa firme de los derechos civiles y políticos".

ETA ha hecho además un llamamiento a la comunidad internacional para que tome parte en la articulación de "una solución justa, democrática y duradera", y a los sectores políticos, sociales y sindicales vascos a "actuar con responsabilidad".



A diferencia de comunicados anteriores, esta vez ETA no ha nombrado al Estado francés.



El comunicado finaliza con los tres comunicantes con el puño izquierdo en alto coreando consignas en favor de la independencia y el socialismo.







La BBC, una exclusiva desde la playa de la Concha

La BBC, cadena que ha adelantado la noticia en primicia, ha elegido la famosa playa de la Concha de Donostia-San Sebastián para divulgar el comunicado.

La cadena pública británica guarda total hermetismo sobre la forma en que obtuvo esta información, aunque RTVE afirma que lo hizo a través de "un contacto de hace años".



El veterano periodista inglés Clive Myrie ha transmitido en directo la noticia desde la Concha a las 12:00.



Con esta son ya once las ocasiones desde 1981 en las que ETA ha anunciado un cese de la violencia, la última de ellas en marzo de 2006, con el "alto el fuego permanente" que terminó con el atentado mortal de Barajas en diciembre de ese mismo año.

En sus 50 años de historia, ETA ha matado a 858 personas.