Política

Entrevista en Radio Euskadi

El lehendakari no ve 'avances significativos' en el anuncio de ETA

Redacción

16/09/2010

El jefe del Ejecutivo vasco ha insistido en que el cese de los atentados anunciado por ETA es "insuficiente".

El lehendakari, Patxi López, ha considerado que el comunicado remitido este domingo por ETA, en el que anuncia un cese de las "acciones armadas ofensivas", no contiene "ningún avance significativo" porque "no es suficiente" y "no responde a lo que la sociedad vasca demanda", es decir, su desaparición "definitiva".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, difundida simultáneamente también por ETB y eitb.com, el jefe del Ejecutivo vasco ha afirmado que "la pelota" sigue estando en el "tejado" de ETA. "Son ellos los que tienen que adoptar la decisión de entregar definitivamente las armas", ha añadido.



A su juicio, con este anuncio la organización terrorista "quiere enredarnos con las palabras para decir que la pelota está en el tejado de los demócratas y no es verdad".

"La pelota sigue estando en su tejado, son ellos los que tienen que adoptar la decisión de entregar definitivamente las armas y es su entorno el que tiene que adoptar la decisión definitiva de romper cualquier tipo de amarra con el terrorismo", ha recalcado López.



"Queremos mucho más, queremos que ETA desaparezca y mientras tanto hay que mantener la firmeza en la lucha antiterrorista", ha dicho el lehendakari, que ha advertido a la banda de que no permitirá que intente "tutelar nuestra libertad".

Sobre la posibilidad de que la izquierda abertzale ilegalizada pueda concurrir en las elecciones, el lehendakari ha subrayado que "eso siempre ha dependido de ellos mismos" porque "saben que estar en las instituciones es radicalmente incompatible con el apoyo a la violencia".

Además, ha criticado que los dirigentes de la izquierda abertzale que ayer opinaron sobre el anuncio de ETA "fueron incapaces de asumir obligación o tener el valor suficiente para decir que eso no era lo que esperaban, que querían más".

El lehendakari ha valorado el "consenso" con el que los principales partidos vascos han reaccionado al anuncio de ETA y ha señalado que dicho consenso también engloba a todos los integrantes del PSE-EE.

López, que ayer habló con los dirigentes del PNV y el PP, ha destacado que en las tres formaciones "hay un nivel de unidad casi como nunca ha habido en la respuesta a un hecho de la banda terrorista".

"Todos estamos convencidos de que lo que pasó ayer fue claramente insuficiente y de que la unidad de los demócratas es una herramienta fundamental para la debilidad de los terroristas y de que hay que mantener los principios democráticos para hacer frente a la violencia", ha expuesto.







Presupuestos del Estado

Por otra parte, sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011, el lehendakari ha asegurado que el PSE estará "informado" de las negociaciones entre el PNV y el Gobierno central y que incluso "posiblemente" esté presente en ellas.

López ha añadido que entiende las "necesidades" del Gobierno por aprobar las cuentas del Estado para el año próximo, y que "sería bueno" que los jeltzales concretaran "qué quieren negociar".