Anuncio de ETA

PNV: 'ETA esconde su incapacidad para admitir su fracaso'

Redacción

16/09/2010

"El comunicado de ETA no es el que la sociedad vasca espera y sigue esperando" porque no declara el "cese total de su actividad", ha afirmado el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

El PNV ha considerado que la última declaración de ETA esconde con su "prosa confusa" la incapacidad de ETA para asumir su "rotundo fracaso" y ha opinado que el anuncio de cesar las "''acciones armadas ofensivas precisa para ser creíble del abandono definitivo de la violencia".

"El comunicado de ETA no es el que la sociedad vasca espera y sigue esperando" porque no declara el "cese total de su actividad", ha afirmado en Bilbao el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en una comparecencia ante los periodistas, sin preguntas, en la que ha leído una declaración de la ejecutiva del partido sobre el anuncio hecho ayer por ETA de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas".

Urkullu ha asegurado que el PNV "rechaza absolutamente una vuelta atrás, a los tiempos de la declaración de Anoeta", y ha advertido a ETA de que no admitirá "ninguna pretensión de tutela política".



Además, ha insistido en que "la sociedad vasca no debe nada a ETA", mientras que ETA "debe a este pueblo la paz".

Izquierda abertzale

Tras la tregua anunciada, el líder nacionalista ha subrayado que la izquierda abertzale tiene ahora la oportunidad de "poner en práctica" las reflexiones que lleva transmitiendo a la sociedad y a diversos agentes políticos y sociales durante el último año mediante un "pronunciamiento ante ETA". De este modo su apuesta por las vías políticas y democráticas se convertirá en "irreversible".

"El futuro de Euskadi debe estar exclusivamente en manos de la sociedad vasca y en sus representantes elegidos democráticamente. Es un camino en el que pueden y deben participar todas las sensibilidades ideológicas. El PNV ofrece su disposición a trabajar con todas ellas en el objetivo de una Euskadi en paz y libertad", ha concluido.



Piden que Europa exija un "alto el fuego definitivo y verificable"

La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha solicitado en nombre de ésta formación en el pleno que ha celebrado hoy la Eurocámara en Estrasburgo que las autoridades europeas soliciten a ETA un "alto el fuego definitivo que pueda ser verificado internacionalmente".

La eurodiputada jeltzale ha enumerado los principios contenidos en la llamada ''Declaración de Bruselas'' como requisitos mínimos para otorgar credibilidad a este tipo de anuncios. Entre ellos figuran que el alto el fuego sea definitivo y verificable por órganos independientes y que renuncien para siempre al uso de la violencia, han informado fuentes jeltzales. Igualmente Izaskun Bilbao ha anunciado que trabajarán en las iniciativas que consideren oportunas para que sea el propio parlamento europeo el que se pronuncie en este sentido para responder a las apelaciones alas autoridades internacionales que figuran en el comunicado de ETA.