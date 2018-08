Política

Anuncio de ETA

De la Vega: 'El Gobierno no escuchará los cantos de sirena de ETA'

Redacción

16/09/2010

"El único comunicado, el único mensaje que nos sirve a todos es que ponga fin, fin aquí y ahora y para siempre a la violencia", ha aseverado la vicepresidenta del Ejecutivo de Zapatero.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha señalado que el Ejecutivo no escuchará los "cantos de sirena" de ETA y ha advertido ETA de que "no valen atajos ni caminos alternativos" que no conduzcan al cese definitivo de la violencia.

"El único comunicado, el único mensaje que nos sirve a todos es que ponga fin, fin aquí y ahora y para siempre" a la violencia, ha destacado la vicepresidenta.

A su juicio, todo lo demás son cantos de sirena que ni el Gobierno ni la inmensa mayoría de los ciudadanos está dispuesta a escuchar.