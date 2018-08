Política

Entrevista en Radio Euskadi

Podemos cree que no hay que crear 'un nuevo foro' sobre los presos

AGencias | REdacción

08/08/2017

Lander Martínez rechaza el emplazamiento de Otegi y afirma que, aunque el debate debe sobrepasar el Parlamento, la ponencia de Paz es un 'pilar importante'.

El portavoz del Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, considera que un foro "nuevo" para tratar el tema de los presos como el propuesto por el líder abertzale Arnaldo Otegi "no aportaría a un debate que está encima de la mesa".

"No nos parece que haya que crear un nuevo foro", ha dicho Martínez en una entrevista en Radio Euskadi, en referencia a la mesa de diálogo propuesta por Otegi para establecer una hoja de ruta que fijara plazos y condiciones para que los presos salgan a la calle.

El portavoz de Elkarrekin Podemos ha afirmado que el debate sobre este asunto y sobre la paz "se está dando" en Euskadi tanto dentro como fuera del Parlamento Vasco, entre partidos, sindicatos y otros agentes.

#Presos El tema debe sobrepasar el parlamento, pero la ponencia de Paz y Convivencia debe ser un pilar importante @LanderMartinez_ — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) 8 de agosto de 2017

A su juicio, "el señor Otegi debería escuchar más a la ciudadanía vasca, que habla de acercamiento, de integración, de finalizar con las políticas de excepción, también de reconocimiento del daño causado", pero que "no habla de amnistía ni de algún tipo de homenajes" a los presos.

Para Martínez, "los espacios en los que se están dando este tipo de debates están bien desarrollados" y la ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco es "un gran pilar para el abordaje".

Ponencia de autogobierno

Respecto a la ponencia de autogobierno, ha indicado que Elkarrekin Podemos cumplirá su compromiso de tener listo su texto en septiembre y ha planteado que el debate "desborde el propio Parlamento" con la constitución de mesas sectoriales en las que participe la sociedad organizada y no organizada para realizar aportaciones que puedan ser añadidas al texto articulado resultante.

Martínez ha advertido de que "hay pactos fuertes entre partidos tradicionales -en alusión al PNV, PSE-EE y PP-, que probablemente intenten un cierre por arriba que frene un poco las posibilidades de cambio social que trae el nuevo estatuto".

Según ha indicado, Elkarrekin Podemos apuesta por lograr un nuevo pacto social entre vascos y por una relación bilateral con el Estado, un modelo que no es el catalán. En su opinión, la unilateralidad "no es la mejor" vía.

Debate sobre el turismo

Sobre la polémica en torno al modelo turístico de Euskadi, ha defendido la propuesta de su formación de que se aplique una moratoria en las licencias de pisos turísticos con la revisión de las ordenanzas municipales para que se afronte el problema.

Martínez ha considerado que el debate sobre este asunto es necesario en un contexto de "saturación turística" principalmente en las capitales y ha abogado por un modelo de "ciudades para su gente que acoja y permita la visita de turistas".

En opinión de Martínez, Podemos no es partidario de máximas como "turismo go home" ya que no es "la forma de relacionarse con el turismo" y no considera que tomar el turismo "como herramienta de confrontación con el Gobierno Vasco sea la mejor herramienta".

