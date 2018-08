Política

Entrevista

Maroto: La Seguridad Social en Euskadi, imposible sin la ayuda del Estado

Europa Press

15/08/2017

No obstante, según Odón Elorza, la transferencia de la Seguridad Social a la CAV "no plantearía grandes problemas" y la de prisiones tendría "una muy buena acogida" por los socialistas.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, considera que sería "inviable" el funcionamiento de la Seguridad Social en Euskadi "sin la protección y cobertura del Estado".

En declaraciones a Europa Press, Maroto ha afirmado que "es muy importante que todos los vascos entiendan que el funcionamiento de la Seguridad Social, sin la protección y la cobertura del conjunto del Estado, sería inviable, como lo es en otras comunidades, como en Cataluña".

"A los vascos nos va muy bien la situación que tenemos en este momento. Es mucho más importante explicar con pedagogía el Concierto Económico y el convenio navarro, que tratar de modificar un modelo que en sí mismo ya es beneficioso", ha asegurado.

El dirigente popular ha destacado que, "en materia de Seguridad Social y de pensiones, el País Vasco y los vascos reciben mucho más de lo que aportan".

Para Elorza, "no plantearía grandes problemas"

No obstante, el secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Gipuzkoa, Odón Elorza, cree que la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi "no plantearía grandes problemas", si no supone la ruptura de la Caja Única de las pensiones, y se hiciera "en unas condiciones económicas equilibradas". Además, ha asegurado que un traspaso de la competencia de prisiones similar a la de Cataluña tendría "una muy buen acogida" por los socialistas.

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha considerado que la decisión de transferir la competencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi no es "automática" y requiere de "estudios de envergadura, serios, rigurosos, compartidos por las partes, para cifrar los términos de esa transferencia, que tiene que ser objeto también de un convenio para que se produjera en unas condiciones económicas equilibradas".