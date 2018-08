Política

Pleno en el Congreso

Rajoy: 'La responsabilidad política se debe pedir con la moción de censura'

Agencias

30/08/2017

Además, Rajoy ha recordado a Robles (PSOE) que, al igual que él, ella también fue citada como testigo en la investigación del caso Lasa-Zabala, cuando era directora de la Guardia Civil.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que "en España no hay impunidad contra la corrupción", ha dicho que no ve motivos para haber convocado un pleno extraordinario del Congreso con el fin de que hable sobre la corrupción y ha criticado el "celo inquisitorial" de representantes de la oposición.

Rajoy, en su intervención ante el pleno extraordinario del Congreso convocado para que dé explicaciones sobre el caso Gürtel y la supuesta financiación ilegal del PP, ha recordado que ya ha hablado en 52 ocasiones en el pleno de la Cámara sobre corrupción.

Cuestión distinta, ha dicho, es que a la oposición no le guste lo que él diga sobre corrupción y que "no admita mansamente sus imputaciones", algo que ha asegurado que no hará en ningún momento.

Además, Rajoy ha recordado a la oposición que la responsabilidad política que le exigen y que él no piensa "aceptar mansamente", se debe formular con una moción de censura.

Por eso no entiende que la oposición haya forzado ahora un pleno extraordinario para debatir este asunto cuando, en su opinión, las prioridades deben ser el terrorismo yihadista, el desafío soberanista de Cataluña y consolidar la recuperación económica.

"Me he sometido siempre ante esta Cámara, participo en toda suerte de debates y atiendo todas las cuestiones que me plantean --ha afirmado--. Otra cosa es que no les guste lo que hago y desdeñen las explicaciones y que pretenden que admita mansamente sus imputaciones y que, en consecuencia, pague la pena que ustedes mismos establecen, que consisten en abandonar el gobierno. Pero no lo puedo aceptar. No es así como funcionan las cosas".

Rajoy, en el turno de réplica, ha centrado en el PSOE sus críticas sobre la politización de la Justicia y se ha dirigido a su portavoz en la Cámara, Margarita Robles, para reprocharle su falta de equidad sobre la presunción de inocencia y para llegar a dudar de que ella tenga realmente un partido.

Así, Rajoy solo ha recordado a Robles que, al igual que el acudió como testigo en el juicio del caso Gürtel, ella fue citada también como testigo en la investigación del caso Lasa-Zabala.

Presidente bajo sospecha

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha urgido a Rajoy a que "dimita" porque es un "presidente bajo sospecha" ya que no resulta creíble o al menos supone una irresponsabilidad que de 1999 a 2009 "no se enterara" de que existía una caja b en su partido.

Robles ha pedido al presidente del Gobierno español que no "se envuelva" en la bandera nacional ante el proceso en Cataluña para tapar la corrupción en su partido, que investigan los tribunales.

"No haga como otros presidentes que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción", le ha espetado la portavoz parlamentaria socialista.

La exmagistrada ha acusado al jefe del Gobierno de España de escudarse en los grandes problemas que tiene España, como el terrorismo y el desafío independentista, "para no hacer frente a sus omisiones en la lucha contra la corrupción".

¿Piensa que los ciudadanos le creen?

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho a Rajoy que, si es verdad que no conocía la 'caja B' del PP y la financiación ilegal del partido, o es un incompetente o ha mentido. "¿Piensa de corazón que los ciudadanos le creen?", ha exclamado.

Iglesias ha acusado a Mariano Rajoy de menospreciar el problema de la corrupción cuando a su juicio es un asunto "de primer orden" y le ha explicado los motivos por los que la oposición le ha llamado a comparecer hoy ante el Pleno, "porque usted no entiende por qué".

"Usted reconoce que los hechos se produjeron, usted no niega los hechos, niega conocerlos, por eso está aquí", le ha dicho a Rajoy. Y le ha formulado a continuación seis preguntas para ver si aclara si es "un incompetente" por no haberse enterado de nada o si ha mentido.

El líder de Podemos ha asegurado que no cree que el presidente del Gobierno español se haya enriquecido "especialmente" con sobresueldos en B, pero que delatan una forma de funcionar corrupta que "durante mucho tiempo fue normal en la política española". "Cuando usted dice que no sabía nada, ¿piensa de corazón que los ciudadanos le creen?", ha añadido.

Rajoy "ha hecho un mitin"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado hoy el "show" vivido, a su juicio, en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados al entender que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un "mitin" y no se ha referido ni una vez al caso Gürtel.

Rivera, en su intervención ante el pleno extraordinario del Congreso, ha afirmado que los grupos de la oposición "ya sabían" que este no era el formato adecuado y ha asegurado que la comisión de investigación sobre la financiación irregular será "la mejor manera" de que Rajoy "de explicaciones", ya que éste no tiene "palabra" ni "suficientes escaños" para impedirla.

El líder de Ciudadanos ha defendido que el presidente del Gobierno no tiene ni "legitimidad" ni "ganas" para hacer reformas y ha añadido que el PP "no tiene remedio" y que "no va a afrontar la corrupción", por lo que, "por lo menos", ha señalado, hay que acabar esta legislatura "reformando" el sistema democrático.

PNV: 'Hoy no ha dado ninguna información'

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a Rajoy que "no esconda la cabeza" en el asunto Gürtel, le ha reiterado "claridad" y que explique el contenido de las investigaciones en el seno del partido que, a su entender, deberá haber hecho.

En el segundo turno de réplica, Esteban ha insistido en que no entraba en si Rajoy "conocía o no determinadas cosas" pero sí ha considerado que al ocurrir esto "habrá hecho una investigación en su partido para saber qué ha pasado" y, por ende, tomar medidas.

El portavoz del PNV ha reconocido que el presidente español ha hablado muchas veces sobre el tema Gürtel pero "contestar, contestar no lo ha hecho" y, en concreto, "hoy no ha dado ninguna información".