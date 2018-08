Política

Cataluña

El TC se reunirá el 6 y 7 de septiembre, a la vez que el Parlament

Agencias | Redacción

31/08/2017

Ambas instituciones tienen previstos plenos para el miércoles y el jueves de la próxima semana; TV3 aseguró ayer que la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica se aprobarán entonces

El Tribunal Constitucional se reunirá en un pleno ordinario la próxima semana, los días 6 y 7 de septiembre, los mismos en los que se celebrará el pleno del Parlament de Cataluña, a la espera de saber cuándo se aprobará la Ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica registrada esta semana. Según informó este miércoles TV3, el Parlamento catalán aprobará en ese pleno la ley de referéndum, que Junts pel Sí y la CUP registraron el pasado 31 de julio y que pretenden que dé amparo legal al referéndum independentista previsto por el Govern para el 1 de octubre.

Fuentes del alto tribunal han confirmado a Efe que el pleno del Constitucional coincidirá con el del Parlament catalán aunque aún no está previsto que los magistrados vayan a abordar el recurso a la modificación del reglamento del Parlament.

Sin embargo, al ser un pleno ordinario, según las fuentes, la agenda siempre está sujeta a introducir nuevos puntos en el orden del día.

Las leyes se aprobarán 'próximamente'

Todavía se desconoce oficialmente si será en el próximo pleno del Parlament cuando se apruebe la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana en tanto que la presidenta de esta Cámara, Carme Forcadell, solo dijo que "se hará próximamente".

En cualquier caso, el Govern ya anunció que desoirá la resolución del Tribunal Constitucional "con todas las consecuencias" que ello acarree, en el caso de que el alto tribunal anulase la Ley de Referéndum, y que solo "obedecerá el mandato" del Parlamento catalán.

TV3 también apuntó ayer que la inclusión de la aprobación de la ley del referéndum y de transitoriedad jurídica en el pleno del Parlament del 6 de septiembre se haría probablemente a través de una alteración del orden del día de la sesión.

Según la televisión autonómica, el presidente de la Generalitat podría firmar "inmediatamente después" el decreto de convocatoria del referéndum soberanista.

Montoro: 'No hay presupuesto para el referéndum'

Mientras, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho tajante que no se va a celebrar el referéndum, porque no hay presupuesto para ello, a lo que le ha respondido el PDeCAT que si no ha habido gasto hasta la fecha era por falta de leyes, la de desconexión y la de convocatoria.

"No va a haber referéndum porque no hay presupuesto, a ver si nos entendemos. No lo va haber por otras causas, pero también porque no hay presupuesto", ha sentenciado el ministro, que se ha preguntado si los promotores están pensando en hacer "una cuestación" para sufragar el coste.

El portavoz del PDeCAT, Antoni Postius, le ha dicho a Montoro que el Gobierno "no quiere entender por qué está pasando esto en Cataluña" y que la mayoría absoluta del Parlamento catalán "quiere ir adelante" con la celebración del 1-O.

Junqueras ve "perfectamente" posible aprobar la ley la semana que viene

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado que ve "perfectamente" aprobar la ley del referéndum la próxima semana, aunque no ha descartado ninguna vía para hacerlo (mediante un decreto del Gobierno catalán o en el Parlamento).

Junqueras, en ese sentido, ha destacado que "todos los caminos democráticos pueden servir para ejercer la democracia: estamos abiertos a seguirlos todos, los que sean".