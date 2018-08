Política

Patxi López: "Estamos tocando con los dedos la libertad definitiva"

24/09/2010

El lehendakari ha llamado a "no caer en la trampa" de ETA porque, en sus comunicados, dice que "ni ha desaparecido, ni ha renunciado a su actividad".

El lehendakari, Patxi López, ha reclamado en el Parlamento Vasco "un último esfuerzo" de unidad y firmeza porque "se está tocando con la punta de los dedos la libertad definitiva y el fin de la violencia". Además, ha realizado un llamamiento a "no caer en la trampa" de ETA porque, en sus últimos comunicados, dice que "ni ha desaparecido, ni ha renunciado a su actividad y que sigue queriendo condicionar el futuro".

Durante discurso en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, López se ha mostrado convencido de que "estamos ganando definitivamente la batalla al terrorismo de ETA". "Hemos recuperado para la libertad las calles y las plazas de nuestros pueblos. Se terminó la impunidad de los violentos. Los espacios públicos, tanto tiempo secuestrados por el totalitarismo y el terror, son hoy de los demócratas", ha señalado.

A su juicio, "la ciudadanía vasca ha dado un nuevo paso para enfrentarse al terrorismo y a la violencia callejera". "Desde el primer momento, planteé firmeza democrática y tolerancia cero contra el terror, defender la legalidad, denunciar el totalitarismo y las ideas y posiciones legitimadoras de la violencia", ha resaltado.

Según ha precisado, su Ejecutivo "ha mantenido una posición clara y un liderazgo firme y sin fisuras para terminar con ETA". "Lo demandaba la sociedad vasca y, ahora, la inmensa mayoría de los vascos apoya ésta política antiterrorista del Gobierno. A pesar de la incomprensión de algunos, de las críticas que recibimos los primeros meses, la práctica totalidad de los partidos se ha sumado a éste esfuerzo colectivo", ha añadido.

Para el lehendakari, "el esfuerzo" ha conseguido que, "con todas las cautelas del mundo, estemos tocando con la punta de los dedos la libertad definitiva y el fin de la violencia". "Por eso, pido a todos un último esfuerzo, pido a todos unidad y firmeza", ha manifestado.

En este sentido, ha llamado "a dejarnos llevar por la premura del deseo". "Debemos ser conscientes de que la firmeza de las convicciones, la defensa de la legalidad y la lucha contra los comandos y los espacios de los terroristas, han logrado la mayor debilidad de ETA", ha indicado.

"Nada nos gustaría más" que su desaparición

El lehendakari ha señalado que "a todos nos gustaría que fuera verdad que ETA ha decidido desaparecer, nada nos gustaría más". "Pero sus últimos anuncios nos dicen que ni ha desaparecido, ni ha renunciado a su actividad y que sigue queriendo condicionar nuestro futuro", ha subrayado.

A su entender, "ETA, una vez más, quiere enredarnos para que otros asumamos la responsabilidad, para que demos los pasos que ella no quiere dar, y no vamos a caer en la trampa".

"Los comunicados pueden servir a ETA y a Batasuna para resolver sus propios problemas, aunque sospecho que en ésta ocasión ni siquiera para eso han servido. Pero el mundo radical debe saber que su único camino es romper con ETA y trabajar para que desaparezca. Y les invito a que lo hagan", ha manifestado.

Patxi López ha subrayado que "así estará muy cerca el día en que se publicarán los titulares tantas veces anhelados: ''Hemos conquistado la libertad, ETA se ha ido''". En homenaje al fallecido José Antonio Labordeta, ha recordado un verso suyo: "Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad".

El lehendakari ha destacado que se dirá a todos "que esa tierra tiene nombre, que esa tierra se llama Euskadi". "Y diremos que hemos ganado la Libertad frente a ETA porque, entre la ciudadanía vasca, hubo muchos resistentes, porque las víctimas empezaron de forma insistente, incansable, a denunciar la libertad amordazada. Le hemos derrotado porque los vascos hemos defendido la legalidad y la democracia. Le hemos derrotado porque, por fin los, vascos hemos buscado en la unidad el cobijo de la libertad. Hemos hecho de la firmeza un muro contra el terror", ha subrayado.

"Hay poquísimos días que no han sido manchados con la sangre"

Tras indicar que, "en los calendarios de Euskadi hay poquísimos días que no han sido manchados con la sangre, hay poquísimos días en el que una familia no recuerda con lágrimas el asesinato de un familiar", ha destacado que "todas las instituciones hemos elegido el 10 noviembre como el día de la memoria".

"Para que nunca se nos olvide el terror sufrido. Hoy quiero recordar a todos: ertzainas, policías, guardias civiles, jueces, militantes de partidos, periodistas, empresarios y gente corriente que han vivido y viven bajo la amenaza del terror: su dolor es la fuente de nuestra vida, ganada con las lágrimas de los valientes", ha señalado.

Patxi López ha apuntado que "al totalitarismo siempre se le vence con memoria y libertad", y ha resaltado que "este curso que ha terminado, ha sido un buen año: hemos tenido una buena cosecha de libertad".

"Y si alguien piensa que son palabras vacías, mera retórica para ocultar la nada, se equivoca profundamente. Se han detenido a más de 80 terroristas o personas vinculadas con ETA. Se ha desmantelado, en numerosas ocasiones, la dirección de ETA. Se han descubierto zulos. Hemos colaborado con los Gobiernos de España y de Francia, con todas las policías y con el poder judicial", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que es "significativo el trabajo de la Ertzaintza que ha demostrado, una vez más, su profesionalidad", y les ha mostrado su apoyo.

En esta línea, ha asegurado que "estamos tocando con la punta de los dedos la libertad definitiva". "ETA también se está disolviendo en el horizonte del pasado. Es un sueño mil veces repetido, igual que nuestros padres soñaron que terminaba la dictadura. Nuestro empeño es conocer, lo antes posible, una Euskadi sin ETA. Y nada será igual", ha apuntado.

El lehendakari ha asegurado que no olvidarán a "todas las personas asesinadas, atacadas y amenazadas porque formarán parte, para siempre, de nuestra propia Libertad". "Les haremos la mejor ofrenda: construir una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria y moderna".

Seguridad ciudadana

Patxi López ha señalado que se acabará "definitivamente con el terrorismo", pero "también queremos seguir prestando seguridad a los ciudadanos en todos los ámbitos: seguridad personal, seguridad en sus bienes, seguridad en la carretera".

"Y por eso les anuncio que próximamente el consejero de Interior presentara en este Parlamento un Plan de Reorganización y Modernización de la Ertzaintza que tendrá como objetivo disponer de más agentes prestando servicio a la ciudadanía, más agentes en la calle y más presencia territorial en toda Euskadi", ha indicado.

En esta línea, ha apuntado que "será en junio del año que viene cuando tengamos 8.000 ertzainas en servicio, con modernos equipamientos para que presten mejor servicio y más cercano a la gente".

Tras subrayar que la prioridad de su Ejecutivo "ha sido combatir al terrorismo y garantizar la máxima seguridad y libertad de la ciudadanía", ha explicado que, por eso, se puso "en marcha la creación de la división antiterrorista", se ha impulsado "con otras policías la coordinación de la lucha contra el terrorismo integrándonos en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, y la Ertzaintza está en el puesto fronterizo de Hendaia junto a otras policías de España y Francia".

El máximo representante del Gobierno Vasco ha asegurado que la ciudadanía vasca "ha optado por el cambio tranquilo, por no crear enfrentamientos nuevos, por dejar atrás la división permanente". "No queremos que nadie nos diga cómo tenemos que ser vascos. No queremos que nadie decida uniformar nuestra identidad personal", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado que "Euskadi es plural y diversa, una casa común, donde podemos convivir personas diferentes".