1-O

Cataluña da inicio a la campaña del referéndum

14/09/2017

En un abarrotado Tarraco Arena de Tarragona, Puigdemont ha enumerado todos los intentos del Estado de frenar el referéndum, y ha proclamado: "Claro que votaremos".

Los partidos independentistas han celebrado el primer acto de la campaña del referéndum en el Tarraco Arena de Tarragona, donde han defendido que la independencia es avanzar y progresar, mientras que el autonomismo es "quedarse como siempre".

En una abarrotada plaza de toros, Marta Rovira, de ERC, ha proclamado que los independentistas tienen un mensaje para el Gobierno central y todos aquellos estamentos judiciales que buscan frenar el referéndum: "Estamos determinados y firmes y tenemos claro el camino hacia la república catalana".

El PDeCAT ha pedido a los catalanes que no teman las advertencias que llegan desde el Estado, y ha puesto de ejemplo al Govern por no atender a las peticiones de que frene la votación: "No nos valen las amenazas y no nos vale tener miedo. Tenemos un Govern valiente".

La líder del PDeCAT y diputada del Parlament Marta Pascal ha pedido la independencia para una Cataluña con mejores condiciones de vida, ha asegurado que la independencia no es cosa de revolucionarios sino de gente normal, y ha pedido un Estado catalán por los que "se dejaron la vida y soñaron en un país libre".

Puigdemont: "Claro que votaremos"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enumerado todos los intentos del Estado de frenar el referéndum, y ha proclamado que no serán suficientes para frenar la votación del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña: "Claro que votaremos".

Puigdemont ha reivindicado: en un eventual Estado catalán "no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Cataluña esto no lo haremos".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Tarraco Arena de Tarragona. Foto: EFE

Puigdemont ha ironizado también sobre que el Gobierno central haya advertido de que este acto de campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera --del recinto que no ha podido entrar-- lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta".

"¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué país piensan que somos? ¿Qué gente piensan que somos los catalanes?", ha zanjado, y ha asegurado que el referéndum ya es un tema que está en la agenda del Departamento de Estado de EE.UU. y del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Puigdemont incluso ha buscado el diálogo con el público a quien ha preguntado: "¿Que creéis que pasará el 1 de octubre?", a lo que ha recibido un '¡votaremos!' largamente aplaudido por los miles de asistentes al acto.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el Tarraco Arena de Tarragona. Foto: EFE

Junqueras: Ante las "amenazas" del Estado hay que "responder con firmeza"

El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "ante las amenazas" del Estado para impedir el referéndum "hay que responder con firmeza" y ha subrayado que el independentismo llega al 1-O "mucho más fuerte de lo que ellos pensaban".

Junqueras ha afirmado que la independencia "se construye en nuestras calles, en nuestras instituciones, en el Govern y el Parlament, en nuestras ciudades; todos juntos defendiendo este pueblo".