Miles de personas se concentran 'de forma permanente' ante el TSJC

Miles de personas se concentran desde este jueves a mediodía ante en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC, situado en el paseo de Lluis Companys, Barcelona) contra la "represión" del Estado español por el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, los concentrados piden libertad para los altos cargos del Govern detenidos el miércoles por la Guardia Civil.

Las entidades organizadoras han asegurado que se trata de una concentración "pacífica" y han pedido a los concentrados "no caer en las provocaciones".

Som davant el TSJC per dir #LlibertatDetinguts Mantinguem la calma i no caiguem ara en provocacions pic.twitter.com/SMh5ym34Sz

Ambas entidades han destacado que se trata de una concentración "permanente", ya que no tienen intención de moverse hasta que se libere a todos los detenidos: "Dormiremos aquí si es necesario", insisten.

Los altos cargos que todavía están detenidos no están en el TSJC, sino en varios cuarteles de la Guardia Civil, pero se ha elegido este escenario para la concentración por su simbolismo, ya que se trata de la máxima instancia judicial en Cataluña.

Numerosos políticos presentes

Además miles de ciudadanos, han acudido a la cita numerosos representantes del Govern, del Parlament, del Ayuntamiento de Barcelona y de los partidos JxSí, la CUP, En Comú o SíQueEsPot.

Así, destaca la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; las consejeras Meritxell Borràs y Meritxell Serret; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, los secretarios de la Mesa del Parlament, Anna Simó (JxSí) y Joan Josep Nuet (SíQueEsPot).

También están los diputados de JxSí Alba Vergés, Eduardo Reyes, Chakir el Homrani y Jordi Orobitg, y las de la CUP Mireia Boya y Gabriela Serra, además de la expresidenta del Parlament Núria de Gispert. Otros participantes son el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; y el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, además del líder de ERC en el consistorio, Alfred Bosch.

No deixarem de manifestar-nos i no ens podran silenciar. Som aquí per demanar la llibertat dels detinguts i per dir que l'#1Oct votarem! pic.twitter.com/VMmuPJVake