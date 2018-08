Jende oldea, Kataluniako Auzitegi Nagusiaren aurrera

Jende oldea bildu da gaur Bartzelonako Lluis Companys pasealekuan, Kataluniako Auzitegi Nagusiaren egoitzaren aurrean, Generalitatearen eta urriaren 1eko erreferendumaren kontra atzo egindako operazioaren kontra protesta egiteko.

Kataluniako Asanblea Nazionalak (ANC) eta Omnium Cultural elkarteek deitu dute elkarretaratzea, 12:00etarako, eta izaera "iraunkorra" izango duela ohartarazi dute. Izan ere, oraindik ere atxilotuta dauden Generalitateko 11 kargudunak "aske geratu arte" mugituko ez direla nabarmendu dute. "Beharrezkoa bada, hementxe egingo dugu lo", adierazi dute.

Azpimarratu dutenez, mobilizazio "baketsua" egin asmo dute, eta bildutakoei "probokazioetan ez jausteko" eskatu diete.

Som davant el TSJC per dir #LlibertatDetinguts Mantinguem la calma i no caiguem ara en provocacions pic.twitter.com/SMh5ym34Sz

Atzo atxilotutakoak ez daude Kataluniako Auzitegi Nagusiaren egoitzan (Guardia Zibilaren kuarteletan baizik), baina protesta egiteko leku "aproposa" da deitzaileen arabera, duen "sinbolismoagatik" (Kataluniako instantzia judizial gorena da).

Kargudun eta politikari ugari



Herritarrei bildu zaizkie Kataluniako Gobernuko, Parlamentuko, Bartzelonako Udaleko eta alderdi politikoetako —JxSi, CUP, En Comu, SiQueEsPot— ordezkariak ere. Hala, bertan dira Carme Forcadell Parlamentuko presidentea, Meritxell Borras eta Meritxell Serret kontseilariak, Gerardo Pisarello Bartzelonako alkateordea eta Anna Simo (JxSi) eta Joan Josep Nuet (SiQueEsPot) Parlamentuko Mahaiko idazkariak.

Diputatuei dagokienez, honakoek hartu dute parte: Alba Verges, Eduardo Reyes, Chakir el Homrani eta Jordi Orobitg (JxSi); Mireia Boya eta Gabriela Serra (CUP), Xavier Domenech (En Comu Podem), besteak beste. Xavier Trias Bartzelonako alkate izandakoa eta Nuria de Gispert Parlamentuko presidente ohia ere hurbildu dira.

No deixarem de manifestar-nos i no ens podran silenciar. Som aquí per demanar la llibertat dels detinguts i per dir que l'#1Oct votarem! pic.twitter.com/VMmuPJVake