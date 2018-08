Erkoreka pide a Rajoy la transferencia de las 37 competencias pendientes

Política

Agencias | Redacción

22/09/2017

Reclama como prioritarias la de prisiones y la Seguridad Social, y advierte al Gobierno español que no confunda "la caja única con la unidad de caja".

Josu Erkoreka, el portavoz del Gobierno Vasco, ha reclamado al Gobierno español las 37 competencias pendientes que transferir a Euskadi y le ha acusado de "incumplir la Ley", de tener "una deuda histórica de Euskadi" y de "ningunear la singularidad histórico-política de Euskadi".

Erkoreka ha presentado este viernes en Vitoria-Gasteiz los dos informes solicitados por la Ponencia de Autogobierno, el de 'Actualización del catálogo de traspasos de materias recogidas en el Estatuto de Gernika aún no transferidas', y el de 'Evaluación de la capacidad de decisión en los ámbitos que se relacionan y análisis de los límites existentes para establecer políticas públicas, desde la normativa básica hasta la de ejecución'.

El Gob. español debe dejar de incumplir nuestras leyes y las suyas, más aún cuando no deja de apelar al cumplimiento del Estado de Derecho — Josu Erkoreka (@jerkoreka) 22 de septiembre de 2017

El representante del Ejecutivo vasco ha señalado que los textos ya han sido remitidos a la Cámara autonómica. En ellos, según ha explicado, ponen de manifiesto que el Gobierno central incumple la Ley, "en concreto, el Estatuto de Gernika, una Ley Orgánica que se inserta en el núcleo duro legal e la arquitectura institucional del Estado".

Asimismo, ha considerado que el Ejecutivo central tiene "una deuda histórica con Euskadi", a la que debe 37 transferencias desde el año 1978, en el que se firmó el Estatuto de Gernika. También ha criticado que éste "ningunea la singularidad histórico-política de Euskadi".

La gestión en #Euskadi de las #transferencias nos permite 1 mejor gestión y más cercana a las necesidades sociales y de las empresas vascas — Josu Erkoreka (@jerkoreka) 22 de septiembre de 2017

"Realiza un uso abusivo de su capacidad para imponer medidas unilaterales, hacer tabla rasa y convertir a Euskadi en una Comunidad Autónoma más, desconociendo su singularidad. Abusa de su legislación recentralizadora y uniformizadora", ha añadido.

Prisiones y Seguridad Social

El representante del Ejecutivo vasco ha insistido en que el Ejecutivo de Rajoy debe transferir todas las competencias pendientes de traspasar y considera prioritarias prisiones y la de la gestión de la Seguridad Social.

Para la primera, ha señalado que "ya no hay excusas" tras el desarme y el fin de la violencia para no hacerlo, y respecto a la segunda ha pedido que no se confunda "la caja única con la unidad de caja". "No puede seguir haciendo oídos sordos a estas reclamaciones ni seguir incumpliendo las leyes", ha asegurado.

El Gobierno Vasco concluye en los informes que el Gobierno de Rajoy está realizando un uso abusivo de su capacidad para imponer medidas unilaterales. Así, por ejemplo, cita expresamente que, en los últimos años, el Gobierno español está aplicando, "sistemáticamente", los títulos competenciales horizontales del artículo 149.1 de la Constitución Española, "títulos que le permiten sustituir la capacidad legislativa de las comunidades autónomas, incluso aunque tengan competencia exclusiva en la materia".

De esta forma, el Gobierno español dicta, "permanentemente, normativa básica, recentralizadora y unificadora, en todos los ámbitos, limitando y devaluando, gravemente, la capacidad de las instituciones vascas para fijar y desarrollar, en su totalidad, las políticas públicas".

En este sentido, el Gobierno Vasco señala que el Gobierno español está cuestionando "la capacidad de Euskadi para auto-organizarse, pretendiendo reducir la autonomía política vasca a una mera descentralización administrativa". Por ello, critica que "tal y como ha denunciado en otras ocasiones", el Ejecutivo central "degrada la autonomía política de Euskadi, pretendiendo convertir a las instituciones vascas en meros agentes auxiliares del poder central".

6 de las 37 competencias son nuevas

El Gobierno Vasco ha cifrado en 37 las competencias pendientes de transferir a día hoy. De ellas, 31 son materias señaladas ya en el “Informe Zubia”, pero seis son nuevas: inmigración, legislación sobre productos farmacéuticos, asignación ISBN e ISNN, ordenación y gestión del litoral, seguro escolar e inspección de trabajo y Seguridad Social.

Negociaciones

El portavoz también ha desvinculado la negociación que puede abrirse con el Estado en torno a las transferencias del posible apoyo del PNV a los presupuestos generales de 2018, cuestión que ha dejado claro que queda en manos de los partidos, al tiempo que ha reconocido que la situación política en general "es complicada".

Erkoreka ha insistido en que el Gobierno Vasco no participa en la negociación presupuestaria y que, por tanto, "no es quien para fijar condiciones". Ha subrayado además que el cumplimiento de una ley como es el Estatuto de Gernika "no debería estar subordinada a negociaciones coyunturales".

Por último, ha señalado que Saenz de Santamaría no ha retomado aún el contacto con él, pero ha dicho que en breve espera ponerse en contacto con la Vicepresidencia.