Puigdemont difunde un nuevo enlace para consultar dónde votar el 1-O

Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, ha difundido este sábado un nuevo enlace de internet para consultar dónde puede votar cada catalán en el referéndum del 1 de octubre.

Lo ha hecho después que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instará ayer, viernes, a la Guardia Civil a deshabilitar el acceso a la página web que aún sigue activa.

En concreto, el TSJC acordó "adoptar las medidas técnicas oportunas para dejar de forma inmediata fuera de línea y deshabilitar cualquier acceso a través de las líneas de datos de la página web onvotar.garantiespelreferendum.com".

"No se pueden poner puertas al campo: en esta web encontrarás el lugar en el que te corresponde votar el 1 de octubre", ha escrito en un mensaje en Twitter, que ha sido rápidamente compartido por usuarios en redes.

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct