Política

REFERÉNDUM EN CATALUÑA

Las imágenes de las cargas policiales dan la vuelta al mundo

E.J. | Redacción

01/10/2017

Políticos y caras conocidas internacionales se han mostrado indignados con la violencia policial ejercida en el referéndum catalán. Más de 400 personas han resultado heridas.

Las imágenes de las cargas policiales contra los participantes en el referéndum de Cataluña de este 1 de octubre, las fotos y vídeos de los heridos, e incluso de los enfrentamientos entre Mossos y la Guardia Civil están siendo comentadas en todo el mundo, tanto en los medios de comunicaión como entre políticos y caras conocidas a nivel internacional, que están utilizando las redes sociales para mostrar su enfado.

Así, el primer ministro belga, Charles Michel, ha publicado un tweet en el que ha condenado la violencia y ha realizado un llamamiento para que se produzca un diálogo político. En su cuenta de Twitter, Michel ha afirmado que "la violencia nunca puede ser la respuesta. Nosotros condenamos todas las formas de violencia".

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, por su parte, ha expresado su preocupación por los sucesos de Cataluña y ha instado al Gobierno español a adoptar un "cambio de rumbo" para evitar que alguien resulte "gravemente herido". "Insto a España a cambiar de rumbo antes de que alguien resulte gravemente herido. Dejad que la gente vote pacíficamente", ha afirmado Sturgeon a través de su cuenta oficial en Twitter.

El Gobieno esloveno también se ha mostrado preocupado por la situación en su perfil de Twitter y ha pedido diálogo.

Sin embargo, desde la Comisión Europea no han querido hacer ninguna declaración oficial, aunque fuentes dicen que siguen de cerca lo que está ocurriendo en Cataluña.

Tampoco se ha pronunciado aún el Gobierno francés, pero desde la oposición, Jean Luc Melenchon de Francia Insumisa ha declarado que "la nación no puede ser una camisa de fuerza" y el candidato socialista Beinot Hamon ha afirmado que "es un sinsentido evitar el voto a base de violencia en el corazón de Europa".

Desde el otro lado del charco, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido al presidente español, Mariano Rajoy, responder ante la "represión brutal" por parte de las fuerzas de seguridad en Cataluña. "El presidente Mariano Rajoy tiene que responderle al mundo lo que ha hecho hoy con el pueblo catalán (...) apareció la represión brutal (...) Rajoy optó por lo más vulgar, la represión inclemente contra gente inocente", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.

Y desde Estados Unidos, la número 2 del Ayuntamiento de Nueva York se ha mostrado "horrorizada" por la imágenes de violencia policial.

Además, el que fuera Ministro de economía griego, Yanis Varufakis ha acusado a Rajoy y al PP de "estar imbuidos por el espiritu de Franco y hacer lo que mejor se les da". ?Rajoy and PP, imbued with Franco's authoritarian legacy, doing their best to ferment... Catalan independence! #CatalanReferendum? ha escrito en Twitter.

Julian Assange, que durante las últimas semanas ha sido muy activo en Twitter en defensa del referéndum catalán, con polémica con Pérez Reverte incluida, ha compartido varios tweets hoy también, señalando que la Policía ha cargado con pelotas de goma contra manifestantes pacíficos".

Protestas en Londres y Edimburgo

La comunidad internacional está siguiendo lo que acontece en Cataluña gracias en gran medida al hastag # CatalanReferendum que varios usuarios han utilizado también para compartiendo vídeos de solidaridad como este de Edimburgo, donde centenares de personas de han concentrado en protesta por la actuación del Gobierno español, portando banderas escocesas y catalanas:





También se han registrado protestas en Londres, donde decenas de personas se han concentrado "en defensa de la democracia y contra la violencia".

Catalan peacefully singing for independence in London's Piccadilly Circus #CatalanReferendum pic.twitter.com/YjJcuKovHQ ? Chris Newton (@cjanewton) 2017(e)ko urriak 1

Londres sale a la calle en defensa de la democracia y contra la violencia del PP. #CatalanReferendum #RajoyDimisión #vergüenza #10ctARV pic.twitter.com/TQL3j1yO3O ? Diego PODEMOS ¿¿ (@DiegoPodemos) 2017(e)ko urriak 1

Los medios de comunicación

Los principales medios de comunicación europeos tienen en sus portadas y webs a Cataluña como noticia de apertura, destacando los actos de violencia contra los ciudadanos, como por ejemplo la BBC:

El diarios francés Liberación anuncia además en su cuenta de Twitter que los observadores brítanicos llevarán a España al Tribuna Internacional de la Haya.

Catalogne : les observateurs britanniques annoncent une plainte contre l?Espagne au tribunal pénal international. https://t.co/KvyYSBGTE9 pic.twitter.com/oD2ItjZnO2 ? Libération (@libe) 2017(e)ko urriak 1

En Estados Unidos, las principales cadenas como la CNN, NBC y la CBS están emitiendo imágenes de los altercados desde primera hora de la mañana, rotulando con el recuento del número de heridos la información.

El Washington Post habla del "desafío de Cataluña" como un acto de "desobediencia civil masivo" y el New York Times destaca "la extraordinaria determinación de los catalanes".