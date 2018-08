Política

Paro en Cataluña

Cataluña se paraliza y toma las calles contra la violencia policial

Agencias | Redacción

03/10/2017

La Mesa por la Democracia celebra el éxito de la convocatoria con un acto multitudinario en la plaza de la Universidad de Barcelona.

Cataluña ha vivido hoy una multitudinaria jornada de movilizaciones con motivo del 'paro de país' convocado por la Mesa por la Democracia para denunciar la represión ejercida por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el referéndum del pasado domingo 1 de octubre,

Cientos de miles de personas han salido a la calle en Barcelona y las principales ciudades catalanas, tanto por la mañana como esta tarde, para mostrar su indignación.

La Mesa por la Democracia, que agrupa a entidades soberanistas, sindicatos como UGT y CCOO y diversas asociaciones, ha asegurado que Cataluña "se ha paralizado contra la violencia?.

En un multitudinario acto celebrado esta tarde en la Plaza de la Universidad de Barcelona, la Mesa por la Democracia ha leído un manifestó en el que detalla que esta "paralización" ha abarcado desde las escuelas, al transporte, la industria o los campesinos para defender las "libertades democráticas" en Cataluña y condenar la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado para tratar de impedir el referéndum.

Las actuaciones policiales para tratar de frenar la votación "son absolutamente inadmisibles y una vulneración de derechos civiles y políticos y de la convivencia en Cataluña, con 900 personas heridas".

"Merecían una respuesta contundente y por eso hemos parado el país y exigimos la inmediata retirada de los cuerpos policiales estatales", según el texto que ha leído el actor Àlex Casanovas, ante lo que el público ha respondido con gritos de "fuera las fuerzas de ocupación".

La Mesa por la Democracia condena la "vulneración de los derechos" por parte del Gobierno español y defiende que el conjunto de la ciudadanía "con su pluralidad y diversidad" reclama un "marco democrático que tenga como principio el diálogo y no la fuerza, la política y no el autoritarismo, el respeto y no la intolerancia".

"Llamamos a todas las fuerzas políticas y sociales del Estado y de Europa para que hagan todo aquello que sea necesario para defender los derechos fundamentales y la ciudadanía en Cataluña", reclama el manifiesto, que anima a "salir a la calle" de forma pacífica para advertir de que no se tolerará "ninguna agresión más".

"Somos gente de paz, somos un solo pueblo", concluye el manifiesto, leído ante miles de personas que se han concentrado, también, a lo largo de la Gran Via de les Corts Catalanes, y que han coreado consignas y canciones que sonaban por el sistema de megafonía.

(Acto multitudinario en la plaza de la Universidad. Foto: EFE)

Coincidiendo con la movilización de la Mesa por la Democracia, decenas de miles de personas se han manifestado en el paseo de Gràcia de Barcelona contra la represión, en una movilización impulsada por los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) con motivo de la huelga general que habían convocado para este martes.

La manifestación ha arrancado sobre las 18:10 desde la confluencia del paseo de Gràcia con la calle Provença, encabezada por una pancarta con el lema: "Contra la represión y en defensa de las libertades".

La manifestación ha discurrido en un clima festivo, con miles de personas, ataviadas con esteladas, banderas de diversos sindicatos o incluso con banderas de la España republicana, coreando consignas a favor de la independencia.

Al llegar a las inmediaciones de la plaza Catalunya, centenares de manifestantes se han sentado en el suelo, han levantado las manos y han gritado "Aquestes són les nostres armes" (Estas son nuestras armas), para remarcar el carácter pacífico de la movilización.

Movilizaciones desde primera hora

Decenas de miles de personas, unas 300.000 personas según la Guardia Urbana, se han manifestado a lo largo de esta mañana en diferentes puntos de Barcelona en protesta por las cargas policiales del 1-O, y un numeroso grupo se concentra en el Parque de la Ciutadella frente a la sede del Parlament.

En un llamamiento hecho a través de las redes sociales por la plataforma de estudiantes 'Universitats per la República', miles de estudiantes han acudido a la plaza de la Universidad, donde se han congregado tantas personas que se han unido con otra concentración en la Plaza de Cataluña.

Esta protesta ha enlazado también con las más de 2.000 personas que estaban congregadas ante la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, en Via Laietana, custodiada por varias furgonetas de los Mossos d'Esquadra, y se ha iniciado una manifestación multitudinaria que se ha dirigido al Parlament, mientras en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat, se desarrollaba otra concentración.

Frente al Parlament se han situado decenas de bomberos uniformados en primera línea, algunos con banderas con el lema "Democracia", mientras detrás suyo iban llegando manifestantes procedentes de distintos puntos de la ciudad.

Además, otras 2.000 personas se han manifestado esta mañana ante la sede del PP en Barcelona.

En Girona, unas 30.000 personas se han manifestado a mediodía por el centro de la ciudad. En otros municipios, como L'Hospitalet de Llobregat, también se han llevado a cabo concentraciones y manifestaciones.

(Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona. Foto: EFE)

Puigdemont pide no dejarse llevar por las provocaciones

Mientras, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido no dejarse llevar por las provocaciones durante el 'paro de país' de este martes, una jornada "de protesta democrática, cívica y digna".

"El mundo lo ha visto: somos gente pacífica", ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

También el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha llamado a mantener "la calma y la serenidad?: "Id a las manifestaciones con toda la calma que caracteriza nuestra sociedad", ha reclamado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Por otro lado, la Generalitat ha explicado que el seguimiento ha sido del 75 % en el sector sanitario, "muy mayoritario" en la administración pública y "masivo" en el sector educativo, donde han cerrado universidades, colegios e institutos.

El Govern ha permitido a los funcionarios de los diferentes departamentos de la Generalitat que lo pudieran secundar sin sufrir por ello descuentos salariales. El Ministerio de Hacienda ha advertido que no lo hará.

Carreteras cortadas, y Barcelona sin Metro ni autobús

El paro ha tenido especial incidencia en la movilidad, ya que los ciudadanos, muchos de los cuales se han visto atrapados en colas kilométricas por los cortes viarios desde primera hora de la mañana, tienen dificultades para moverse en transporte público.

A mediodía, unas 50 carreteras de Cataluña, algunas de ellas principales, se encontraban cortadas por el paro; Barcelona no ha tenido servicio de Metro ni de autobús, hasta las 17:00 horas y desde las nueve y media de esta mañana, y el puerto de la capital catalana estaba en mínimos, ante el total seguimiento del paro que estaban llevando a cabo los estibadores del mismo. El aeropuerto de El Prat, en cambio, operaba con normalidad.

Por la mañana, ya hacia las 10:00 horas, autopistas como la AP-7, la A-7, la A-2 o la C-31 estaban cortadas por concentraciones de ciudadanos que secundaban el paro; ello estaba originando un caos en la red viaria, con colas kilométricas de vehículos. Cabe destacar, además, que muchos ciudadanos que habitualmente se trasladan a sus trabajos con transporte público habían optado hoy por utilizar sus vehículos, al estar afectados los trenes, autobuses y metros por los paros, lo que ha contribuido a dificultar aún más la circulación en las carreteras.

El Metro de Barcelona ha ofrecido el 35% del servicio habitual entre las 06:30 horas a las 09:30 y el bus un 55%, según datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), pese a que los servicios mínimos fijados eran del 25%; a partir de esa hora, han empezado a cerrarse todas las paradas de Metro, que no han sido reabiertas hasta las 17:00 horas.

En los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), en esta franja horaria han circulado un 25% de los trenes habituales, ha informado la compañía en su cuenta de Twitter.

Un 54% de las pymes catalanas han parado su actividad durante todo este martes, un 31% han hecho paros puntuales y el 15% restante ha mantenido su actividad, según datos de Pimec sobre el seguimiento de sus asociados ante el paro.

"Estamos en una situación sin precedentes, ya que nunca se había dado una respuesta tan unánime y de consenso en el ámbito laboral", ha asegurado la patronal catalana en un comunicado, y ha añadido que en algunos sectores, como el turismo o el comercio, el seguimiento del paro se ha situado en el 85%.