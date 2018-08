Política

Trapero, Sánchez y Cuixart quedan en libertad sin medidas cautelares

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/10/2017

Antes de la comparecencia ante la juez Carmen Lamela, la Fiscalía ha aportado nueva documentación por lo que los cuatro investigados en esta causa podrían volver a ser citados.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y la intendente de los Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, han quedado en libertad tras declarar en calidad de investigados en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de sedición. Además, la Audiencia Nacional no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los cuatro. Sin embargo, tras presentar la Fiscalía nueva documentación, podrían volver a ser citados.

Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía no ha pedido ni prisión ni ninguna otra medida cautelar para los cuatro investigados, por lo que todos ellos han quedado en libertad.

La citación era en relación a las protestas del pasado 20 y 21 de septiembre en las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat mientras las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro en su interior. La Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez la admitió a trámite al entender que "el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno".

Antes de la comparecencia ante la juez Carmen Lamela, la Fiscalía ha aportado nueva documentación sobre las protestas del 20 y 21 de septiembre, por lo que Trapero y los otros tres investigados en esta causa podrían volver a ser citados, han informado fuentes de la Audiencia Nacional. Esto ha provocado que algunos de los investigados pidieran la suspensión de las declaraciones, pero Trapero ha querido declarar y finalmente la juez ha optado por celebrar las comparecencias.

La intendente de los Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, ha sido la primera en declarar ante la juez Carmen Lamela. Lo ha hecho por videoconferencia, tras acreditar un problema de salud que le impedía trasladarse a las dependencias judiciales de Madrid, han informado fuentes jurídicas. Laplana finalmente apenas ha declarado debido a su estado de salud, según las fuentes de la Audiencia Nacional.

Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional. Foto: EFE

Josep Lluís Trapero, que estaba citado a las nueve de la mañana, llegaba media hora antes a la Audiencia Nacional vestido de uniforme, con semblante serio y escoltado a cada lado por dos comisarios de los Mossos también uniformados. Trapero ha defendido ante la Audiencia Nacional que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" teniendo en cuenta que no se les avisó con suficiente antelación y ha negado haber cometido ningún delito de sedición.

En un comunicado, los Mossos han informado de que el mayor ha trasladado a la autoridad judicial "el convencimiento que la actuación del Cuerpo de los Mossos fue la correcta y necesaria en atención a las circunstancias de ese día". Trapero ha asegurado que los Mossos "no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo y esto obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias", y además, la primera noticia sobre la actuación de la Guardia Civil les llegó a través de los medios de comunicación.

Jordi Sànchez a su llegada a la Audiencia Nacional. Foto: EFE

Los siguientes en declarar eran Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Tras Trapero ha comparecido ante la juez el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que se ha limitado a responder las preguntas de su abogado, mientras que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no ha prestado finalmente declaración a la espera de estudiar la documentación aportada hoy por la Fiscalía. Sànchez y Cuixart han llegado por separado a la Audiencia Nacional alrededor de las 08:50 horas.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han asegurado que no reconocen el delito de sedición que le imputa la Fiscalía así como tampoco la competencia del órgano para juzgarles en tanto no han cometido ninguna irregularidad. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas planteadas por el Ministerio Fiscal. Sànchez sí ha respondido a las preguntas de su abogado para "dejar bien claro la legitimidad de una movilización pacífica de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña". Además, ha asegurado que la intención de "alterar" el orden público no estaba "en ningún momento en el ánimo de ninguno de los 50.000 manifestantes".

Jordi Cuixart a su llegada a la Audiencia Nacional. Foto: EFE

A su llegada a la Audiencia Nacional han recibido el apoyo de varios diputados del PDeCat, ERC, PNV, EH Bildu y Podemos.

Trapero, Sànchez, Cuixart y Laplana están siendo investigados por un delito de sedición que está penado con hasta 15 años de cárcel.