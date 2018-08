Política

'La confianza en el Govern está tocada, la respuesta el lunes debe ser sí'

13/10/2017

La diputada de la CUP en el Parlament catalán Mireia Boya cree la sociedad no entiende lo ocurrido en el Parlament el martes y puede desmovilizarse.

En la mañana en que la CUP ha enviado un carta al President exigiéndole la proclamación de la república catalana entrevista hoy en Boulevard a la diputada de la CUP Mireia Boya. Ha ratificado esta exigencia, la respuesta el lunes cree que debe ser sí, 'sin subterfugios, el referéndum fue lo que fue, se ganó y se debe proclamar'.

Más allá de una exigencia de su formación, Boya considera que la sociedad catalana 'no entiende lo que está ocurriendo y se está desmovilizando'. Cree que Puigdemont que debe aclarar su postura, aunque cree que desde el Estado 'se quiere muy poco el diálogo y hay más ganas de aplicar el 155'. Preguntada al respecto Boya admite que la confianza en el President y el gobierno catalán 'tocada'. 'No sabemos qué ocurrió entre las doce y las cinco de la tarde, pero no se produjo lo acordado', ha asegurado.

Sobre la posiblidad de que hayan influido presiones de las empresas o de las instituciones europeas Boya ha calificado de 'iluso o inconsciente' querer proclamar la independencia sin haber previsto estos movimientos. 'Ningún país te va a dar reconocimiento previo, te lo ganas después', ha matizado.

Ante la respuesta del bloque constitucionalista, Boya ha dicho que el plazo de un mes puesto en un principio por su formación 'se nos está haciendo largo'. 'Se debe declarar inmediatamente, o una nueva fecha inamovible porque la gente necesita un referente temporal' ha manifestado.