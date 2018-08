Política

CATALUÑA

El Gobierno español y el PSOE discrepan sobre el 155 ante unas elecciones

24/10/2017

El Gobierno del PP considera que convocar elecciones no es suficiente para parar el 155. El PSOE, por su parte, cree que si Puigdemont convoca elecciones sin una DUI, debería frenarse.

El Gobierno español y el PSOE discrepan sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña en el caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones. Para el Gobierno de Rajoy ya no es suficiente una convocatoria electoral para parar la aplicación del artículo 155. El PSOE, en cambio, cree que si Puigdemont convoca elecciones sin una declaración unilateral de independencia (DUI), debería frenarse.

El PSOE se ha reafirmado este martes en que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en Cataluña en el marco de la legalidad vigente y siempre y cuando no se produzca una declaración formal de independencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno intervenga la autonomía catalana debe frenarse.

Así lo ha aclarado la portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces. "Si se convocan elecciones en el marco constitucional y dentro de la legalidad vigente no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo 155 de la Constitución, que sólo se pone en marcha cuando lo apruebe el Senado", ha señalado.

Robles ha recordado que esta posición es la que mantuvo este lunes de manera expresa en una entrevista radiofónica con la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, y equivale a "la misma tesis" que defiende el PSOE.

El PP a Puigdemont: 'Solo convocando elecciones no se arreglan las cosas'

El PP pide a la Generalitat ir más allá de una convocatoria de elecciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Senado sería "un buen paso" para un diálogo y la búsqueda de soluciones, pero ha advertido de que con la mera convocatoria de elecciones "no se arreglan las cosas".

"Si no se habla, no se solucionan los problemas", ha dicho Catalá en una entrevista en Radio Nacional, en la que, no obstante, ha confiado en que la posible comparecencia de Puigdemont en la Cámara Alta sea para aportar soluciones dentro de la Constitución y las leyes.

Pero si es para ratificar sus posiciones en torno a la independencia, "lamentablemente no podemos ir más que con las medidas aprobadas por el Gobierno" español, es decir, con las del artículo 155 de la Carta Magna.

El titular de Justicia ha opinado que exclusivamente con una convocatoria de elecciones en Cataluña no se arreglan las cosas, sino que debería estar acompañada de que Puigdemont concretara si declaró la independencia ante el Pleno de Parlament y si acata las leyes y la Constitución.

Respecto a la posibilidad de que, si se declara unilateralmente la independencia, Puigdemont pueda ir a la cárcel, el ministro se ha limitado a afirmar que sería un "flagrante incumplimiento de las leyes". "No hay que anticipar estos hechos; son penas de privación de libertad de muchos años, son palabras mayores".

Maroto: 'Puigdemont está a tiempo'

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, por su parte, ha admitido que Puigdemont tendría que "darle la vuelta a la tortilla a todo lo que ha hecho y dicho en los últimos meses" para poder paralizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tras asegurar que "está a tiempo", ha expresado su deseo de que acuda con esa tesis al Senado esta semana.

El responsable de Sectorial del PP ha recriminado a Puigdemont que hable "mucho" de diálogo pero luego haga "justo lo contrario" porque "dejó la silla vacía" cuando el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, reunió a todos los presidentes en la Conferencia de Presidentes para hablar de temas como la financiación y van a "dejar la silla vacía" para la reforma constitucional según "ha anunciado Tardá", diputado de ERC.