Cámara de Comercio de Barcelona: 'No a la DUI y no a la aplicación del 155'

24/10/2017

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha pedido responsabilidad a todos los dirigentes políticos para que no tomen decisiones definitivas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha pedido este martes responsabilidad a todos los dirigentes políticos para que no tomen decisiones definitivas, lo que ha resumido con: "No a la DUI y no a la aplicación del 155".

En rueda de prensa, Valls ha considerado que la situación política actual es "la más grave en los últimos 40 años", y ha avisado de que aún hay tiempo para tomar decisiones que ayuden a encontrar una solución que evite hechos que empeoren la situación, tanto en el aspecto económico como social.

"¿Cuál es la mejor solución? Hay muchas, y todas pasan por el diálogo", y ha recordado que la Cámara de Barcelona es miembro fundador de la Comisión Independiente por la Mediación, el Diálogo y la Conciliación, que pide que no se tomen decisiones definitivas que provoquen hechos irreparables.

Asimismo, ha asegurado que son los políticos los que han llevado a esta situación cuando la economía catalana estaba en plena recuperación, "rompiendo una recuperación económica, después de una crisis, que el mundo empresarial había conseguido recuperar", mientras los políticos estaban en una discusión "estéril".

Valls ha insistido en que todavía "no hay nada definitivo", menos algunas decisiones, como algunas empresas que se han ido y no volverán y la pérdida de algunas inversiones.

Ha asegurado que el cambio de sede social de muchas empresas hasta ahora radicadas en Cataluña no ha ido acompañado, por regla general, de un desplazamiento de los centros de decisión empresarial.

Sin embargo, ha advertido del "elevado impacto" que implicaría la pérdida definitiva de los centros de decisión de grandes empresas con vocación internacional hasta ahora instaladas en Cataluña.