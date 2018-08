Política

INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

La CUP no descarta participar en las elecciones del 21 de diciembre

29/10/2017

La portavoz de la CUP, Núria Gibert, ha expresado el apoyo sin fisuras al Govern y no ha descartado presentarse a las catalanas del 21 de diciembre, decisión que tomará en todo caso su militancia.

La portavoz de la CUP, Núria Gibert, ha expresado hoy el apoyo sin fisuras al Govern y no ha descartado presentarse a las elecciones catalanas del 21 de diciembre que ha convocado Mariano Rajoy, decisión que tomará en todo caso su militancia.

En una rueda de prensa para valorar la actualidad política después de un encuentro de concejales y cargos electos de la CUP, Gibert ha sido preguntada sobre si los cuperos aceptarán ir a las catalanas del 21D convocadas por el Gobierno del Estado en aplicación del artículo 155, tras cesar al presidente catalán y sus consellers como respuesta a la declaración de independencia.

"No descartamos presentarnos el 21 de diciembre porque no descartamos nada, y esto lo tiene que decidir la militancia. Pero no avalamos ninguna medida del 155, sólo aceptamos el mandato del 1 de octubre", ha señalado en un mensaje abierto que si bien no rechaza de plano acudir a los comicios, deja claro que ésta será una decisión que tomará la militancia de la CUP.

Núria Gibert ha afirmado que "No queremos ser ni cerrados ni irresponsables y, por tanto, tenemos todos los escenarios, absolutamente todos, sobre la mesa”.

A su vez, ha pedido a Carles Puigdemont que concrete cómo se llevará a cabo la república, "y por eso emplazamos al Govern a que, cuanto antes mejor, las haga públicas y las comparta con el conjunto de la población", ha añadido Gibert. La CUP considera que "la República, para ser irreversible, debe suponer mejoras en la vida de la gente".

"No tenemos ni rey ni virreina", ha añadido para aludir tanto a Felipe VI como a Soraya Sáenz de Santamaría, en quien el presidente Mariano Rajoy delegó las funciones de Presidencia de la Generalitat como publicó el BOE.