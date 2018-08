Política

El sí a la independencia sube al 48,7% y el no baja al 43,6% en Cataluña

AGENCIAS | REDACCIÓN

31/10/2017

Así lo indica la encuesta realizada entre el 16 y el 29 de octubre por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El apoyo a la independencia de Cataluña ha crecido en los últimos meses y se sitúa en el 48,7%, frente al 43,6% de partidarios del 'no', según el último Barómetro de Opinión Política publicado hoy por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

En el anterior barómetro, publicado el pasado junio, previo al referéndum del 1 de octubre, el 'no' se situaba muy por encima (49,4%) del 'sí' a la independencia (41,1%).

De hecho, desde el empate técnico que las dos opciones registraron en la encuesta de noviembre de 2016, el 'no' se había situado por encima del 'sí' a la independencia en los últimos tres barómetros del CEO.

En este nuevo barómetro, a la pregunta de si "quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente", un 48,7% responde afirmativamente, un 43,6% apuesta por el 'no', mientras que el 7,8% no sabe o no contesta.

Un 92,7% de votantes de Junts pel Sí (JxSí), un 93,3% de los que votaron a la CUP en las pasadas elecciones al Parlament y un 30,4% de los electores de Catalunya Sí Que Es Pot son partidarios de la independencia.

En cambio, el 98,8% de los votantes de Ciudadanos, el 91,7% de los que votaron al PPC, un 87,4 % de los electores del PSC y un 55,7% de los votantes de Catalunya Sí Que Es Pot defienden el 'no'.

La encuesta ha sido realizada a partir de 1.338 entrevistas hasta el pasado 29 de octubre, según consta en la ficha técnica del barómetro del CEO.