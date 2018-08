Política

Cataluña

Fachin dimite como secretario general de Podem y deja el partido

Agencias | Redacción

06/11/2017

Desde la dirección estatal de Podemos creen que Fachin ha demostrado, con su dimisión, que tiene 'hoja de ruta propia'.

El secretario general de Podemos en Cataluña (Podem), Albano-Dante Fachin, ha anunciado este lunes que deja la Secretaría General y la militancia del partido tras la "intervención" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho de la marca catalana al convocar desde Madrid una consulta a las bases sobre participar en las elecciones del 21 de diciembre en coalición con Catalunya en Comú.

En una rueda de prensa, ha explicado que las formas de las dirección estatal de Podemos van en contra de las que se le suponen a la formación y, como Fachin entiende que no se corresponde con las formas de hacer de Podem, toma esta decisión: "Dimitiré como secretario general cuando termine esta rueda de prensa y dejaré la militancia de Podem y de Podemos".

Según Fachin, "Podemos ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentarse al régimen del 78". "Pablo Iglesias vuelve a meter la pata como ya hizo el 1-O, que dijo que no participaría y las bases dijeron después que sí lo harían. Otra vez Iglesias vuelve a demostrar la poca capacidad de entender qué pasa en Catalunya", ha reprochado Fachin, que ha relatado el número de veces y las fechas concretas que ha tratado de ponerse en contacto con Iglesias y que no le ha devuelto la llamada --desde julio--.

Añade que son muchos los círculos de la marca catalana que tachan a la decisión de Iglesias de "delirante y de metedura de pata", ha explicado.

Preguntado por si se presentará en listas de otro partido, Fachin ha aclarado que no, ya que apuesta por un "frente amplio" contra el 155 . "Si es posible un acuerdo entre diversas organizaciones y es posible o se considera que vaya, iré. Pero no iré a la lista de ERC o de la CUP. La idea no es hacer fichajes, sino formar parte de un frente amplio contra la actitud del Estado que ha tachado de fascista y represiva", ha asegurado.

Respuesta de Podemos



La dirección estatal de Podemos cree que Fachin ha demostrado que "tiene hoja de ruta propia" y "que no le importan los inscritos" de la formación, al haber presentado su dimisión y haberse dado de baja como militante sin esperar a los resultados de la consulta que finaliza este martes sobre la alianza con los 'comunes' para las elecciones del 21 de diciembre.

Según explican a Europa Press fuentes del equipo del secretario general, Pablo Iglesias, el líder de Podem "debería haber esperado al resultado de mañana", por respeto a los inscritos de su formación, que desde el miércoles pasado votan en la consulta convocada por el Consejo Ciudadano Estatal para confluir con el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

ona, Ada Colau.