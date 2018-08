Política

El Supremo cita el viernes a los consellers encarcelados, a Cuixart y a Sànchez

29/11/2017

Las comparecencias podrían ser un paso hacia la libertad bajo fianza de los imputados. Las declaraciones comenzarán a las 09:30 horas.

El juez del Tribunal Supremo que instruye el sumario abierto por el proceso sobre la declaración de independencia de Cataluña ha citado para el próximo viernes 1 de diciembre a los ocho exconsellers en prisión preventiva por la causa independentista, entre ellos el exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras.

El magistrado Pablo LLarena ha citado, además de a los exconsellers, a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Será a partir de las 09:30 horas.

Las comparecencias podrían ser un paso hacia la libertad bajo fianza de los imputados, ya que los encarcelados han acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en sus recursos contra las órdenes de prisión y han pedido comparecer ante el magistrado, a lo que éste ha accedido.

Llarena ha adoptado esta decisión después de recibir los escritos en los que las defensas de Cuixart y Sànchez, y de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull Meritxell Borrás y Joaquim Forn solicitan que el Supremo modifique la medida de prisión provisional que fue adoptada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 16 de octubre en el caso de los dos primeros y desde el pasado 2 de noviembre para los miembros del exgovern. Ello les permitiría, tal y como pretenden los exconsjeros, participar en la campaña para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre.

En una breve providencia dictada hoy, LLarena señala que se les cita a todos ellos a las 09:30 del próximo 1 de diciembre e igualmente se requiere la presencia de la Fiscalía y demás partes personadas. Éstas últimas son las defensas de la presidente del Parlamento catalán Carme Forcadell y del resto de miembros de la Mesa que ya prestaron declaración ante Llarena el pasado 9 de noviembre y se encuentran en libertad bajo fianza -con excepción de Josan Josep Nuet, contra quien no se adoptó ninguna medida cautelar.

Según se desprende de la citación, la declaración no entrará en el fondo del asunto, es decir, no versará sobre su participación en la organización de una estrategia para declarar la independencia de Cataluña, sino para responder sobre las circunstancias de su encarcelamiento. Es decir, deberán responder porqué creen que ya no hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas. Todos ellos habían enviado sus respectivos escritos solicitando su libertad una vez que el instructor del Supremo decidió el pasado viernes asumir toda la investigación.