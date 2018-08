Política

Congreso de los Diputados

El Congreso rechaza trasladar el 'Guernica' de Picasso a Gernika

Agencias | Redacción

29/11/2017

Los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos han unido sus votos para rechazar la iniciativa de EH Bildu.

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a acordar con el Gobierno Vasco los pasos institucionales necesarios que permitan ubicar el 'Guernica' de Picasso en la localidad vizcaína de Gernika.

La proposición no de ley, presentada por la representante de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, no ha salido tras obtener 4 votos a favor y 33 en contra. Los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos han unido sus votos para rechazar la iniciativa de la coalición soberanista.

En su exposición de motivos Beitialarrangoitia ha defendido que la PNL ha sido ya aprobada en más de 65 ayuntamientos del País Vasco, ya que tiene "un significado especial" para la sociedad vasca.

"La verdadera razón por la que no se traslada no es técnica, sino son razones económicas y políticas las que se esconden detrás del traslado. Nuestra propuesta, además de reclamar el 'Guernica', emplaza al Gobierno español a dar los pasos para hacer efectivo el traslado y reivindica que el hecho de ubicarlo allí multiplica la denuncia que recoge el cuadro", ha dicho.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea, que ha respaldado la iniciativa de EH Bildu, ha criticado que el traslado no se realiza por "motivos técnicos", sino por "motivos políticos".

PP y Ciudadanos exigen a EH Bildu que pida perdón

Por el contrario, el resto de las formaciones se han mostrado en contra de esta petición, equiparando incluso desde el PP y Cs las atrocidades cometidas en esta localidad durante la Guerra de 1936 con los crímenes de ETA.

"Hasta que alguien no pida perdón y reconozca que ha habido bombardeos con intención de exterminio de familias por parte de esta banda terrorista, no es creíble el fondo de esta petición", ha señalado el portavoz 'popular' Pedro Penco.

"Aprovechen para renegar toda forma de violencia. El 'Guernica' es un símbolo de salvajismo y me da igual que sea perpetrada por la Legión Cóndor o una banda de asesinos, hasta que no digan que les avergüenza las actuaciones de ETA no nos creeremos que este cuadro les conmueve", ha aseverado la portavoz cultural de Cs, Marta Rivera de la Cruz.