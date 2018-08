Política

Puigdemont: 'El Estado español ha retirado la Orden por miedo a hacer el ridículo'

Agencias | Redacción

06/12/2017

En una comparecencia desde Bruselas, el president ha tachado de 'chapuza' la euroorden. En su opinión, se ha demostrado que la decisión de irse a Bélgica fue 'una estrategia adecuada'

El presidente Carles Puigdemont ha dicho que "el Estado español ha tenido que retirar la euroorden porque iba a hacer el ridículo". En una comparecencia en Bruselas junto a los cuatro consejeros cesados un día después de que el Tribunal Supremo retirara las euroórdenes, Puigdemont ha tachado de "chapuza" la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que demuestra una vez más que "estamos ante una causa política".

"30 días después al Estado español le ha entrado el miedo a hacer el ridículo, miedo a perder", ha dicho el también cabeza de lista de Junts per Catalunya.

El dirigente catalán ha insistido en que irse a Bélgica permitió "poner el foco internacional" en su situación y defenderse "en libertad", lo que a su juicio demuestra que "era la estrategia adecuada, la estrategia útil".

"Si Bélgica no se atreve a ejecutar una euroorden es porque sabe que no es aceptable ni presentable a las buenas prácticas europeas", ha subrayado. "Aquí hemos tenido el respeto y la dignidad que no se ha permitido a los compañeros encarcelados", ha añadido.

"Hoy se demuestra que el día que vinimos a Bélgica fue un buen día para nosotros y un mal día para el Gobierno y sus secuaces", ha añadido el consejero cesado Toni Comín, uno de los cuatro representantes del Govern que se encuentra en Bruselas.

Puigdemont valora volver tras las elecciones del 21-D

Preguntado por si tiene intención de regresar a Cataluña, el president ha dicho que valora hacerlo tras las elecciones del 21-D para "tomar posesión" de su acta como diputado, aunque ha dicho que tiene que "pensar" antes de "tomar la decisión".

"Los que seamos escogidos seremos diputados y tomaremos posesión del acta que hemos ganado en las urnas", ha afirmado.

Puigdemont y sus consejeros permanecen en la capital belga el pasado 30 de octubre.