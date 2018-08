Política

Manifestación multidudinaria

45.000 personas reclaman en Bruselas la implicación de la UE en el conflicto catalán

Agencias | Redacción

07/12/2017

Convocada por ANC y Ómnium bajo el lema 'Wake up Europe', la marcha ha recorrido las calles del barrio europeo con la presencia de Puigdemont y Marta Rovira, entre otros líderes.

Miles de personas han participado este jueves en una manifestación en Bruselas para instar a la Unión Europea a tomar posición en la crisis política y demandar "democracia para Cataluña".

Convocada por ANC y Òmnium bajo el lema "Wake up Europe. Democracy for Catalonia" (Despierta Europa. Democracia para Cataluña), la marcha ha recorrido este mediodía las calles del barrio europeo. Los organizadores esperaban reunir a unas 20.000 personas, según las cifras facilitadas a las autoridades locales. Sin embargo, esta previsión se ha quedado corta ya que la Policía belga ha contabilizado 45.000 asistentes.

La manifestación ha partido con cierto retraso (estaba prevista para las 11:30 horas, pero no ha comenzado hasta las 11:55) del parque del Cincuentenario, en pleno barrio europeo, y ha concluído en torno a las 14:00 horas. Los manifestantes han pasado cerca de las principales instituciones de la Unión Europea (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo), aunque no han llegado a concentrarse ante ellas porque el acceso a la plaza de Schuman en la que se encuentran no se les ha permitido, pese a haberlo solicitado.

¿ Comença a caminar la manifestació amb la capçalera al capdavant, guiant el recorregut que s'ha ampliat degut al gran nombre de manifestants ¿ Som un poble imparable! ¿ Per la llibertat i la democràcia, #WakeUpEurope! pic.twitter.com/4i9dnyEafW — Assemblea Nacional (@assemblea) 7 de diciembre de 2017

La gent crida "Visca la República catalana!" quan passa la capçalera #WakeUpEurope pic.twitter.com/2tHsnscuD5 — Òmnium Cultural (@omnium) 7 de diciembre de 2017

En un ambiente festivo y reivindicativo, los manifestantes han empezado a llegar hasta con dos horas de antelación al punto de encuentro, ataviados con senyeras, esteladas, alguna bandera europea y bufandas y lazos amarillos, color que han convertido en símbolo de solidaridad con los encarcelados por el process.

El parque del Cincuentenario de Bruselas, abarrotado. Foto: EFE

Problemas de movilidad en las entradas de Bruselas

La Policía de Bruselas ha desplegado un importante dispositivo de seguridad y avisado de que se esperan importantes problemas de movilidad en la ciudad. De hecho, varios autobuses no han logrado llegar aún al punto de partida debido al atasco en las entradas a Bruselas.

Ambas entidades han fletado seis vuelos chárter y más de 200 autobuses para que miles de catalanes puederan acudir a la cita.

Además de la sociedad civil, estaban convocados a la manifestación eurodiputados de "todos los partidos y de distintos países", así como las fuerzas proindependentistas del arco parlamentario catalán.

Una estelada de 40 metros de largo espera en el suelo para ser cargada a lo largo del recorrido. Foto: EFE

El president y candidato de Junts per Catalunya a la elecciones del 21D, Carles Puigdemont, ha acudido al cierre de la protesta, por razones de seguridad, y la 'numero 2' y candidata de ERC, Marta Rovira, ha participado en la manifestación.

Puigdemont ha dicho al cierre de la manifestación que "Cataluña es la mejor cara de Europa".

Puigdemont ha apelado directamente al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que "Europa se dé cuenta de que aún puede jugar un papel" en la crisis catalana.

El president catalán le ha dicho que "los que se manifiestan debajo de su despacho (...) no son criminales, son demócratas", y ha preguntado al dirigente europeo si ha visto alguna vez en Bruselas "una manifestación como esta de apoyo a unos criminales", en alusión a los dirigentes independentistas.

"Queremos una Europa de ciudadanos libres, una que escuche a sus ciudadanos, además de escuchar a los Estados", ha dicho Puigdemont, que ha vuelto a reprochar a la Unión Europea "dar respaldo" al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Antes de él ha intervenido en el cierre del acto la número dos de ERC, Marta Rovira, y ha dicho que "necesitamos ganar las elecciones. Sabemos que podemos ganar, las vamos a ganar, vamos a obtener un mandato democrático que nos permita continuar construyendo la república y sobre todo nos permita recuperar la democracia".

Entre los políticos que se han sumado a la convocatoria de ANC y Òmnium Cultural se ha visto también al diputado republicano Gabriel Rufían, y al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, entre otros.

Reunión con Juncker

El vicepresidente de la ANC ha indicado que su organización también ha solicitado una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Según fuentes comunitarias, ayer no habían recibido ninguna petición de este tipo y que, en cualquier caso, la agenda del jefe del Ejecutivo está "muy cargada" estos días.

En la rueda de prensa para presentar la manifestación, los vicepresidentes de ANC y Òmnium, Agustí Alcoberro y Marce Mauri han subrayado que la marcha pretende servir para presionar a las instituciones de la UE para que tomen partido y "salvaguarden y defiendan la democracia en Cataluña".

"Queremos expresar el sentimiento proeuropeo de la sociedad, somos y seremos europeos, queremos participar en un proyecto común de la Unión Europea", ha añadido Alcoberro.