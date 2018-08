Puigdemont pide investigar al hombre que lo amenazó desde un tanque

El president, Carles Puigdemont, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que "se disculpe y abra una investigación" en torno al hombre que le lanzó amenazas subido a un tanque, en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.

En el vídeo, aparece un hombre que dice con sorna que está "buscando solucionar los problemas de España" y que va a "dar una sorpresa a Puigdemont", mientras enfoca el tanque con la cámara y lanza una amenaza, también dirigida al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: "Setenta toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas, el siguiente eres tú, cabrón. ¡Arriba España!".

Desde Twitter, Puigdemont se ha hecho eco del vídeo y, en inglés, ha exigido al Gobierno del Estado que esclarezca los hechos: "Soldado español encima de un tanque me amenaza a mí y a Pablo Iglesias. Inaceptable en la Unión Europea. El Gobierno español debe disculparse y abrir una investigación".

