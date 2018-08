Política

Arranca el acto para celebrar los 31 años del Estatuto de Gernika

25/10/2010

El PNV no ha enviado representación política, pero sí institucional. Como el año pasado, Aralar, EA y EB no acuden a la recepción del lehendakari. Patxi López entregará los premios Lan Onari.

El lehendakari, Patxi López, ofrece hoy una recepción para conmemorar el 31 aniversario del Estatuto de Gernika, día que a partir del próximo año será considerado festivo en el calendario laboral vasco, tras ser proclamado "Día del País Vasco" por el Parlamento autonómico. El ritmo de la txalaparta ha dado inicio al acto, conducido por la presentadora de ETB Africa Baeta.



Pese a la negativa de PNV, Aralar, EA y EB de no celebrar esta fecha debido al incumplimiento del Estatuto, el lehendakari, Patxi López, organizó el año pasado una recepción institucional para celebrar esta efeméride, a la cual no asistieron ninguna de las formaciones citadas.

Este año las ausencias son las mismas y el PNV ha vuelto a rechazar la invitación de López pese a su reciente acuerdo con el Gobierno para desarrollar el Estatuto de Gernika.

El partido jeltzale sigue pensando que la norma "no está completa". Por eso, Iñigo Urkullu ha denunciado que quienes lo celebran son los mismos que han contribuido a su incumplimiento y ha aclarado que su partido "no necesita inventar actos para justificar" su ausencia en el acto, en referencia a la conferencia y la lectura de tesis que ese mismo día llevará a cabo el ex lehendakari Juan José Ibarretxe.

Aunque el PNV no enviará ninguna delegación oficial del partido a la recepción del lehendakari, sí que habrá una representación institucional en la que habrá miembros de este partido.

Las otras fuerzas que tampoco ven motivos para festejar el aniversario del Estatuto son Aralar, EA y EB, que volverán a ausentarse de la recepción del lehendakari por segundo año consecutivo.







Declaraciones previas



Sobre la ausencia del PNV en el acto, el socialista José Antonio Pastor tachó de "bufonada" las palabras de Andoni Ortuzar (PNV), que acusó a socialstas y populares de celebrar el aniversario del Estatuto "comiendo canapés". "Sorprendente que uno de los artífices de ese texto, como es el PNV, no vaya a celebrarlo", añadió ayer.



Por su parte, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha advertido de que, como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y PNV "metan la pata", se prolongará "10 ó 20 años más el terrorismo de ETA". Además, ha asegurado que "no se fía" de lo que puedan hacer el PSE-EE y el PNV "al día siguiente" de las próximas elecciones municipales y forales.







Entrega de los Lan Onari



Además, durante el acto, el Gobierno Vasco entregará los premios Lan Onari. Entre los galardonados se encuentran el escritor y periodista Manu Leguineche, el actor Imanol Arias, la euskaltzale María Luisa Laka, el empresario Javier Romazabal o el jugador de fútbol Xabi Alonso.