Rubalcaba pide 'prudencia' sobre Batasuna porque 'nada ha cambiado'

Redacción

28/10/2010

El ministro del Interior ha advertido que "la palabra tregua ya no vale" y ha asegurado que ETA tendrá que haberlo dejado del todo.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado hoy que no ha cambiado la lucha antiterrorista, que no ve riesgo de ruptura con el PP en esta materia y que Batasuna no estará en las elecciones si no demuestra "inequívocamente" que ha dejado de ser un apéndice de la banda.

En declaraciones a la Ser, el vicepresidente primero del Gobierno y titular de Interior ha pedido prudencia a los responsables políticos tras las declaraciones de los últimos días sobre la posibilidad de que esté próximo el fin de ETA y ha recalcado que no ha cambiado nada ya que la lucha terrorista no se ha modificado "ni una coma", ni se va a modificar.

Rubalcaba ha insistido en que el debate lo tiene que tener en todo caso Batasuna y ha reiterado que esta formación sólo tiene dos opciones para recuperar la legalidad: "O convence a ETA de que abandone definitivamente la violencia o Batasuna deja definitivamente a ETA. Esos son los dos únicos caminos que existen".

El ministro del Interior ha asegurado que Batasuna no estará en las próximas elecciones municipales, salvo que demuestre "inequívocamente, fehacientemente que ha dejado de ser un apéndice de ETA".

Rubalcaba ha negado que esté en peligro la unidad de acción con el PP en materia antiterrorista y ha recordado que "no es el gobierno el que legaliza o ilegaliza, son los tribunales".

Para Rubalcaba, la palabra tregua ha desaparecido: en los escombros de la T-4 "quedaron dos personas a las que no olvido y la palabra tregua, que ya no vale, tiene que ser el abandono definitivo de la violencia".

El número dos del Gobierno ha afirmado que existen mediadores, pero ha subrayado que esta mediación no es entre el Ejecutivo y ETA porque "el Gobierno ni la ha reclamado, ni la quiere ni la necesita" sino entre Batasuna y ETA: "que se arreglen ellos", ha dicho antes de insistir en que el problema de la formación ilegalizada es la organización terrorista.