Política

Movimientos en Batasuna

Batasuna confirma que trabaja para crear un nuevo partido político

Redacción

27/10/2010

Según ha señalado Txelui Moreno, "la izquierda abertzale está trabajando para ser legal, para presentar unos nuevos estatutos en Madrid y para estar en las instituciones".

El representante de la izquierda abertzale Txelui Moreno ha asegurado que trabajan para ser "legales" en la creación de un nuevo partido con un nuevo nombre y con el fin de "presentar nuevos estatutos en Madrid", aunque no tienen fecha para ello.



Además, ha asegurado que sus compañeros de ideología estarán en las elecciones "y con muy buenos resultados".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Moreno ha manifestado que ya dijeron en su día que el debate de la izquierda abertzale "no estaba sujeto a cuestiones coyunturales, como podrían ser unas elecciones, pero que las elecciones estaban ahí".



"Y, desde luego, nuestra intención era presentarnos de cara a hacer efectivo lo que es el trabajo político, presentarnos a las elecciones, y conseguir el mayor apoyo posible", ha subrayado.



Preguntado por si hay mucho que desconocemos en lo que se ha avanzado ya, ha apuntado que "hay que actuar con la máxima discreción en estas cuestiones, éste es un pueblo pequeño y nos conocemos todos". "Y los contactos entre las diferentes formaciones que se han dado, se están dando y tiene que ser lo normal que se hiciera públicamente", ha precisado.



En este sentido, ha asegurado que "se sigue trabajando, y se sigue trabajando independientemente de lo que se pueda percibir que sea lo contrario, sobre todo, a raíz de las últimas detenciones", en referencia a la operación policial contra Segi.



"Yo creo que la cosa va bien, lenta igual para algunos, rápida, posiblemente para otros, pero yo creo que va y ese es lo importante, que, en estos momentos, vaya. Lo demás creo que queda para anécdota, y de si te ves con uno o con otro, no es cuestión que ahora mismo preocupe a nadie, sino que se vea que va habiendo avances, que es lo que debería ver la ciudadanía vasca", ha señalado.



Txelui Moreno ha indicado que él, personalmente, no se ve en unas listas electorales en mayo de 2011 porque no pretende "ser político" y no le gusta. No obstante, ha apuntado que sus compañeros de ideología "sí van a estar" en los comicios. "Además, con unos resultados muy buenos", ha aseverado.



Moreno ha indicado que se está trabajando en "nuevos estatutos, un nuevo nombre, un nuevo partido político". "Eso se está trabajando", ha señalado, para precisar que "todavía no hay fechas en ese sentido", aunque ha precisado que se "está en ello".



En esta línea, ha asegurado que "se está trabajando para ser legales, para presentar unos nuevos estatutos en Madrid, para estar en las instituciones". "Eso es lo que te puedo decir, fechas no. Nosotros estamos trabajando para que los plazos se puedan cumplir y pueda hacerse efectivo que la izquierda abertzale esté en las elecciones en mayo de 2011", ha concluido.