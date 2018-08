Política

Cataluña

El Parlament aprueba recurrir al Constitucional la aplicación del 155

Agencias | Redacción

27/12/2017

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de JxSí y SíQueEsPot y la abstención de la CUP.

La Diputación Permanente del Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de JxSí y SíQueEsPot y la abstención de la CUP, que la Cámara catalana interponga un recurso al Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia (DUI).

La Diputación Permanente -órgano que vela por los poderes del Parlament entre legislaturas, con la composición del hemiciclo anterior a las elecciones del 21D- ha aprobado la propuesta del grupo de JxSí de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas al amparo del artículo 155.

Una iniciativa que ha prosperado gracias a que JxSí (formado por PDeCAT y ERC) ha contado finalmente con los votos a favor de Catalunya Sí Que Es Pot, sorteando así la abstención de la CUP, que ha mostrado su reticencia a reconocer "autoridad y competencia" alguna al Constitucional.

De hecho, dado que la CUP contaba con solo un representante, Gabriela Serra -dicho grupo rehusó relevar a Eulàlia Reguant cuando dejó su escaño en el Parlament-, Junts per Sí no podría haber sacado adelante su propuesta de no contar con el apoyo de los comunes.

Frente a los 11 votos a favor y una abstención, por su parte Cs, PSC y PP (7) han votado en contra, aunque han celebrado que los grupos soberanistas "reconozcan al TC y su legitimidad".