SUMARIO 18/98

Joxean Etxeberria: 'La izquierda abertzale está haciendo camino'

04/01/2018

Recién salido de la cárcel ha hablado en Euskadi Irratia, donde ha recordado los sentimientos de 'tensión y aislamiento' vividos durante los años de condena. También ha denunciado la dispersión.

Joxean Etxeberria, el último preso del sumario 18/98, se ha mostrado esta mañana "nervioso" y con "ganas de llegar a casa" a la salida de la cárcel de Soria. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia a las puertas de la prisión, ha recordado que la suya es una causa iniciada hace 20 años y que desde entonces la izquierda abertzale ha sabido hacer frente a la "estrategia de venganza" del Estado español. "No se nos puede negar eso", ha añadido. "Estamos haciendo camino, con errores claro, pero no comete errores quien no lo intenta", ha subrayado.

Etxeberria fue condenado por el macrosumario 18/98 y ha permanecido 11 años y 3 meses en prisión, primero en Galicia y luego en Soria. Al respecto, en la entrevista ofrecida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia ha querido destacar las consecuencias de la política de dispersión. Según ha resaltado, "los familiares tenían nueve horas de viaje a Soria; por ello me parece una frivolidad decir que ésas cárceles están cerca. 500 kilómetros en la carretera son muchos. Todavía hay 300 presos y es muy duro para sus familiares y amigos".

En cuanto a la situación política, ha puesto en valor los "pasos" dados por la izquierda abertzale en los últimos años: "Hemos sabido adaptarnos a la nueva situación política y abrir nuevos caminos". Ante ello, ha criticado la postura mantenida por el Estado español. Además, ha denunciado la política de "venganza", las "amenazas" y el "macrosumario" abierto contra la plataforma Herrira. De todos modos, ha reconocido que mira con "ilusión" al futuro, sobre todo, visto el movimiento de Iparralde.

