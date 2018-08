Política

Francia trasladará a presos de ETA a cárceles cercanas a Euskal Herria

13/01/2018

Según ha confirmado el 'artesano de la paz' Txetx Etcheverry en Radio Euskadi, 'en semanas próximas se van a producir los primeros casos de acercamiento'.

El 'artesano de la paz' Txetx Etcheverry ha afirmado que Francia trasladará en las próximas semanas a presos de ETA a cárceles cercanas a Euskal Herria, concretamente a las prisiones de Mont de Marsan y Lannemezan.

En declaraciones a Radio Euskadi, Etcheverry ha indicado que "poco a poco se va a poner fin al proceso de excepción".

"En semanas próximas se van a producir los primeros casos de acercamiento. No voy a entrar en nombres, pero hay demandas individuales que ya están hechas y que una parte ya han llegado al Ministerio de Justicia. Serán los primeros casos acercados. Poco a poco se va a poner fin al proceso de excepción", ha indicado.

Otro de los 'artesanos', Mixel Berhokoirigoin, ha hablado, por su parte, en Euskadi Irratia sobre esta decisión del Gobierno francés. Berhokoirigoin ha explicado que el acercamiento de lo presos es fruto de las "reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia". "Sentíamos que había voluntad de dar pasos, y así será, habrá acercamientos. El proceso está en camino" ha dicho.

Preguntado sobre cuándo se producirán estos acercamientos, no ha querido señalar fechas concretas, pero ha destacado que los primeros movimientos se podrían dar "en cuestión de días". Tampoco ha querido concretar el número de presos a los que afectará la medida: "No podemos dar cifras. Nosotros tenemos a todos los presos encima de la mesa, todos tienen los mismos derechos, no hay jerarquías en lo que a derechos respecta, pero la realidad de todos no es la misma. Se analizará caso por caso. Las peticiones están hechas", ha explicado.

En los últimos meses se han reunido tres veces con el Ministerio de Justicia francés y, aunque no haya fecha para una próxima reunión, ha manifestado que seguirán con los encuentros. Ha destacado la "relación de confianza" existente entre ambas partes y que el "panorama ha cambiado totalmente".

No sabe si la decisión del Gobierno de Francia tendrá repercusión en el español, porque el Ministerio de Justicia galo ha decidido "hacer su propio camino", sin presiones externas.

Zulo en Las Landas

Preguntado por el zulo con detonadores y explosivos en su interior que fue localizado el pasado 31 de diciembre en un bosque al sudoeste de Francia cercano a Baiona, Etcheverry ha reconocido que el hecho no le "sorprende" en una situación en la que "los estados y las policías, en vez de ir a hablar y ordenar un desarme a ETA en el momento en que paró su lucha armada, han mantenido una presión policial total impidiéndole hacer un inventario de su arsenal".

"Evidentemente se han perdido cosas y eso lo señalamos en su tiempo. El 8 de abril estaba claro que era el desarme de todo lo que quedaba bajo control de ETA. Este zulo es bastante antiguo, se habla de detonadores y una sustancia explosiva que se puede comprar en cualquier comercio", ha descrito.

De este modo, ha incidido en que, para los 'artesanos de la paz' el hallazgo de este zulo "no viene a contradecir el desarme total del 8 de abril". "Hubo un balance muy preciso de lo desmantelado y de lo que podía haberse quedado perdido. Cosas de este tipo habrá más en próximos años, como en todo conflicto siempre aparecen cosas perdidas", ha zanjado.

Manifestación en Bilbao



Precisamente, este sábado por la tarde se celebrará en Bilbao una manifestación en defensa de los derechos humanos de los presos convocada por la red ciudadana Sare. La marcha, que partirá a las 17:30 desde La Casilla tiene como lema: "Estamos preparados, derechos humanos, resolución, paz" y espera reunir a miles de personas.

Sare reivindicará el fin de la dispersión, la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos y la derogación de las medidas de excepción que se aplica a este colectivo de presos.

