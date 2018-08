Política

En Barcelona

Ibarretxe: 'El futuro no debe decidirse en una negociación secreta'

Redacción

03/11/2010

El lehendakari ha abogado por "mirar el futuro sin olvidar las raíces" y ha asegurado que "el conflicto vasco tiene solución, que pasa por dar la palabra a la sociedad".

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha advertido hoy de que "el futuro político de Euskadi no debe decidirse en una negociación secreta" sino que "tienen que ser los hombres y mujeres vascas las que lo decidan libremente por cauces democráticos".

En la presentación en Barcelona del libro El futuro nos pertenece (Denia Editors, 2010) escrito por Koldo Ordozgoiti y que representa las "memorias políticas" de Ibarretxe, este último ha abogado por "mirar el futuro sin olvidar las raíces" y ha asegurado que "el conflicto vasco tiene solución, que pasa por dar la palabra a la sociedad".

Después de señalar que "ETA no representa al pueblo vasco y no le corresponde ningún protagonismo, pero el Gobierno español tampoco representa esta voluntad del pueblo vasco y no puede decidir por él", Ibarretxe ha avisado que el futuro político de Euskadi bajo ningún concepto debe ser decidido "en negociaciones secretas".

"Debe ser decidido libremente -ha dicho- por los hombres y mujeres vascas mediante cauces democráticos", y en este punto ha defendido el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Sobre la respuesta negativa del Estado Español a la reforma de los Estatutos vasco y catalán, Ibarretxe ha considerado que "los pronunciamientos políticos tan rotundos" evidencian que "el Estado Español está en crisis" y su "fragilidad" debería comportar "la necesidad de refundarlo".