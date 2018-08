Política

Reunión PSE-PP

El PP pedirá a López que mantenga la cabeza fría en los próximos meses

Redacción

04/11/2010

Antonio Basagoiti cree que cuando ETA y Batasuna demuestren que quieren "verdaderamente" la paz, "tendremos que comprobar y garantizar que es así, nada más. Todo lo demás es caer en el enredo".

El presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado hoy que mañana pedirá al lehendakari, Patxi López, que mantenga "la cabeza fría y los principios democráticos sólidos ante todo lo que pueda pasar en los próximos meses" en torno a ETA y Batasuna.



Basagoiti, en declaraciones a la Cadena SER, ha hecho hincapié en que el avance que ha experimentado el País Vasco contra el terrorismo ha sido posible porque se ha sido "exigente contra ETA y Batasuna", y así se debe seguir.



Ha recordado que la reunión que mantendrá mañana con Patxi López forma parte de la ronda "discreta" que el lehendakari está llevando a cabo con los partidos democráticos a raíz de las últimas noticias en torno a ETA y la izquierda abertzale.



"ETA pone este enredo encima de la mesa, a través de sus comunicados y sus portavoces, diciendo algo así como que ahora quiere la paz, algunos políticos entran en el juego, se encienden las alarmas con las palabras de Zapatero, pero aquí hay que tener la cabeza fría", ha manifestado Basagoiti.



El líder del PP ha añadido que no tiene "ninguna duda" de que en los próximos meses, hasta las elecciones municipales de mayo, habrá "muchas declaraciones" y estarán en juego "intereses cruzados", pero ha hecho hincapié en que los gobernantes tienen que "estar tranquilos, ser sensatos" y "darse cuenta" de que hay que seguir siendo "firmes contra ETA".



"Es el momento de que quien se mueva no sean los demócratas, que den pruebas ellos de que verdaderamente quieren otra cosa. Si lo hacen, tendremos que comprobar y garantizar que es así, nada más. Todo lo demás es caer en el enredo", ha asegurado.

Contra la participación de Batasuna



Basagoiti ha defendido su propuesta de someter a Batasuna a una "cuarentena" democrática como "la mejor receta para garantizar que ETA no está en un nuevo engaño".



Ha considerado además que, si Batasuna no fuera a las elecciones de mayo, ETA "estará en tal situación que no será capaz de superar ese trance y podemos estar viviendo su fin definitivo".



"No estoy diciendo cuál tiene que ser la fórmula concreta, sino que sería muy necesario e higiénico que la decadencia de ETA en este momento se convierta en crisis total estando fuera de las urnas", ha dicho Basagoiti.