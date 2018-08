Política

Torrent anuncia hoy el candidato para ser investido presidente de la Generalitat

22/01/2018

Si no hay sobresaltos, el candidato será Carles Puigdemont. Está por ver cuándo y cómo se desarrollará la sesión de investidura.

El nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, anunciará este lunes a las 11:30 horas a quién propone para el debate de investidura de la Cámara del que tendría que salir el nuevo presidente de la Generalitat y desvelará si el elegido es Carles Puigdemont.

Torrent ha mantenido esta semana una ronda de contactos previos con todos los grupos y Puigdemont ha sido el único nombre que se ha puesto sobre la mesa, pero su elección podría abrir el primer conflicto de la legislatura entre los independentistas y el Estado español.

ERC ha manifestado su apoyo a que Puigdemont vuelva a presidir la Generalitat, pero los republicanos no han aclarado el punto clave: si están de acuerdo en que esta investidura se produzca a distancia.

JxCat ha defendido que Puigdemont puede ser presidente estando en Bruselas y alega que no puede regresar mientras no haya garantías de que no será detenido y privado de libertad.

Las incógnitas

Si Puigdemont es el elegido por Torrent se abrirán varias incógnitas: la primera, si aquellos que se oponen a que sea investido a distancia deciden actuar antes o después del pleno, es decir, si impugnan el pleno de investidura o impugnan la decisión del Parlament una vez haya sido investido.

Tampoco está claro con qué mayoría Puigdemont tiene previsto volver a ser presidente: por ahora las fuerzas están empatadas en el Parlament, ya que hay 65 diputados independentistas y 65 no independentistas —a los primeros les faltan los cinco diputados que están en Bruselas—

Torrent también debería aclarar este lunes qué fecha propone para el debate investidura: tiene un plazo máximo para convocarlo hasta el 31 de enero.