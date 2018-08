La Guardia Civil registra las sedes de ANC, Òmnium y el Centro de Telecomunicaciones

La Guardia Civil ha entrado en las sedes en Barcelona de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y en la sede centra del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat en L'Hospitalet de Llobregat. Los registros se están efectuando por orden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Fuentes conocedoras de las diligencias policiales han informado que los agentes se encuentran en varias dependencias de la ANC y Omnium, incluyendo los despachos de los máximos líderes de ambas organizaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que se encuentran en prisión desde hace cien días.

En el registro de la ANC está presente el abogado de Sánchez, Jordi Pina. Asimismo, en el registro en Omnium Cultural también está presente la abogada de su presidente, Jordi Cuixart.

Al parecer, la Guardia Civil busca correos que Sànchez habría intercambiado con el Govern sobre el proceso unilateral de independencia. En declaraciones a la prensa a las puertas de la ANC, el abogado Jordi Pina ha recalcado que la diligencia ordenada por el juez "no es una entrada y registro", sino un volcado del correo electrónico de Sánchez. Según Pina, el objetivo de la diligencia, que el juez ha ordenado "averiguar qué correos son de interés para la causa".

"Es una diligencia sencilla", ha insistido Pina, que cree que el volcado del ordenador de Sànchez, diputado electo de JxCat en el Parlament, "forma parte de la normalidad dentro de una investigación sumarial" y "no tiene más trascendencia".

Tanto ANC y Òmnium han publicado sendos comentarios en sus respectivas cuentas de Twitter, pidiendo a la ciudadanía que no se acerquen a sus sedes.

Omnium ha subrayado que la Guardia Civil se ha presentado en su sede nacional, pero que "la situación es de absoluta tranquilidad". Además, ha agradecido todas las muestras de apoyo recibidas.

¿La Guàrdia Civil s'ha presentat a la Seu Nacional d' @omnium . La situació és d'absoluta tranquil·litat. Per això us demanem que ningú s'hi desplaci. Moltes gràcies per totes les vostres mostres de suport. De seguida que en tinguem més informació, us la comunicarem

ANC, por su parte, también ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad recibidas. Asimismo, ha subrayado que reina la "máxima tranquilidad" en la sede, y por último ha instado a seguir las redes y el canal de Telegram para seguir toda la información.

Agraïm profundament les mostres de suport i solidaritat. Màxima tranquil·litat a la seu, per això us demanem que no us desplaceu fins aquí. Seguiu les nostres xarxes i canal de Telegram per estar ben informats ¿ https://t.co/15cUJQHsk8#SomGentDePau pic.twitter.com/pVlQCDyxJk