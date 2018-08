Política

Sabrià (ERC): 'Ahora más que nunca Puigdemont debe ser nuestro candidato'

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/01/2018

Por su parte, la CUP ha afirmado que han llegado a un acuerdo con JxCat y ERC para crear una asamblea constituyente que permita impulsar un proyecto constituyente.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado, tras la resolución del TC sobre el pleno de investidura del próximo martes, que "ahora que el embate es más feroz que nunca, queda más claro que Puigdemont ha de ser nuestro candidato, el de Junts per Catalunya, el de ERC, de la CUP y de todos los demócratas".

En declaraciones a RAC1, Sabrià ha ratificado que el objetivo de los partidos independentistas el próximo martes será la celebración del pleno en el Parlament "y la investidura de Puigdemont". En este sentido, ha considerado "una aberración jurídica" la decisión del TC, que condiciona la investidura de Carles Puigdemont a su presencia en el Parlament y a que acuda al pleno con autorización judicial.

CUP

Por su parte, el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha afirmado que han llegado a un acuerdo con JxCat y ERC para crear una asamblea constituyente que permita impulsar un proyecto constituyente, y aunque asegura que siguen trabajando, dice que están "lejos de cerrar un acuerdo".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, Riera ha afirmado que "la posibilidad de entrar en el Govern no está planteada" y mantiene que si hay un Govern que se comprometa a materializar la República, su partido votará a favor de la investidura del candidato de JxCat, Carles Puigdemont.

En ese sentido, ha indicado que no aceptarán otro candidato que no sea Puigdemont: "Solo asistiremos a un pleno donde se presente el candidato que se ha decidido, si hay otro candidato no asistiremos".