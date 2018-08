Política

Cataluña

Puigdemont pedirá autorización judicial para asistir al pleno de investidura

Agencias | Redacción

28/01/2018

Lo ha anunciado este domingo el diputado de JxCat en la Cámara Josep Rull en una entrevista de Catalunya Ràdio.

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, pedirá autorización judicial para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para este martes.

Lo ha anunciado este domingo el diputado de JxCat en la Cámara Josep Rull en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Puigdemont pedirá esta autorización en las próximas horas, como le pidió el Tribunal Constitucional (TC). El diputado ha considerado que el planteamiento del TC es "inaudito, con medidas cautelares impropias" del alto tribunal. También ha asegurado que "el pleno continua vigente" y ha calificado la decisión del TC como una "bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría".

Decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha impedido por unanimidad cualquier sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat que no sea la presencial, por lo que prohíbe que el debate y la votación se celebren por medios telemáticos o por la sustitución por otro parlamentario.

Se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso que interpuso el Gobierno de España y que va acompañada de un requerimiento en el que advierte a los miembros de la mesa de la cámara catalana de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión.

Tampoco podrá procederse a la investidura del candidato "sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión", una condición que Puigdemont está dispuesto a cumplir en las próximas horas, según ha dicho Rull.

JxCAT descarta presentar candidato alternativo a Puigdemont tras decisión TC

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, ha descartado que el independentismo proponga otro candidato para ser president que no sea Carles Puigdemont en la sesión de investidura del próximo martes, al recalar que "no hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia".

Pujol ha asegurado que el Tribunal Constitucional, con su decisión de ayer, ha "demolido el Estado de derecho", y ha pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En declaraciones a la prensa ante el Parlament, Pujol ha asegurado que la resolución de ayer del Alto Tribunal supone "mantener en libertad condicional preventiva y vigilada a la democracia", y ha añadido que "cualquier democracia adjetivada no es democracia".

Sin embargo, ha afirmado que la decisión de ayer del TC supone la "derrota absoluta" de las propuestas políticas de Santamaría, por lo que le ha pedido un "acto de coherencia" y que dimita "de forma inmediata en las próximas horas".

La también diputada de JxCAT Gemma Geis ha informado de que su formación estudia presentar un recurso jurídico contra la decisión del TC y que tiene las "vías abiertas" a acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo.