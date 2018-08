Política

Méndez de Vigo: 'El Gobierno quiere evitar una burla a la instituciones democráticas'

AGENCIAS | REDACCIÓN

29/01/2018

El portavoz del Gobierno español ha dicho en una entrevista que las medidas cautelares tomadas por el Tribunal Constitucional impedirán que eso ocurra. Asimismo ha pedido perdón por las cargas del 1-O

El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que su Gobierno quiere evitar que el próximo martes haya "una burla, una farsa a las instituciones democráticas" en el Parlamento catalán y que las medidas cautelares que ha tomado el Tribunal Constitucional impedirán que eso ocurra.

Durante una entrevista en La Sexta, ha dicho que "la obligación" de Carles Puigdemont es "presentarse ante las autoridades judiciales" porque "vivimos en un Estado de derecho y hay que hacer lo que digan los jueces".

Independientemente de cuál sea la decisión final del Tribunal Constitucional respecto al recurso del Gobierno español, Méndez de Vigo ha asegurado que el día 30 "no habrá una burla a las instituciones democráticas. Eso es lo que quería evitar el Gobierno y eso lo vamos a evitar".

Confía el ministro, no obstante, en que Puigdemont regrese y que el Tribunal Supremo, que instruye su causa, "tome la decisión que tenga que tomar".

Además, ha declarado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución seguirá vigente hasta que exista un Gobierno catalán "con todas las de la ley, no con trampas.

Méndez de Vigo pide perdón por las cargas policiales del 1-O

Íñigo Méndez de Vigo ha pedido perdón "a las personas que se sintieron maltratadas" por las cargas policiales que se produjeron en Cataluña el 1 de octubre de 2017 durante la celebración del referéndum de independencia. "He visto imágenes que no me han gustado, y que a todo el mundo le habría gustado evitar, nadie se encuentra cómodo en esas situaciones", ha dicho. Además, ha subrayado que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que fueron desplegados en Cataluña "cumplieron una decisión judicial".