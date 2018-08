Política

CATALUÑA

Cospedal: 'Puigdemont hace política para dividir y ha acabado dividiendo a los suyos'

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/02/2018

La secretaria general de PP ha denuncia que los gobernantes en Cataluña han puesto 'en jaque' la convivencia por 'intereses particulares que han perjudicado a Cataluña'.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que, quien se dedica a hacer política "para crear división", corre "el riesgo "de acabar dividiendo a los suyos y esto es lo que exactamente está haciendo Puigdemont". Asimismo, ha asegurado que las personas que han gobernado Cataluña han puesto "en jaque" la convivencia por intereses "particulares".

En un acto celebrado en Donostia-San Sebastián, Cospedal ha afirmado que se están viendo los "frutos" del trabajo del Gobierno central cuando "todo se quiere tirar por la borda por intereses particulares y exclusivos". "¿Cómo es posible que estemos creciendo y que seamos récord de turistas, por ejemplo, y que Cataluña en enero haya sido la comunidad de España donde más personas han pasado al paro?", se ha preguntado.

Cospedal ha rechazado por tanto a quienes "se pasan todo el día creando divisiones, provocando fracturas y creando debates tan solo con un objetivo que es el de ganar votos". "Eso no es el PP, hay otros que se dedican a eso, nosotros no, nacimos para representar lo que representamos. Representamos al centro derecha español y a mucha honra, otros no saben muy bien lo que representan, van representando a unos y otros según les vaya interesando", ha agregado.