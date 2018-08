Política

22 ANIVERSARIO

El hijo de Fernando Múgica llama a combatir el "legado" de ETA

04/02/2018

La familia y compañeros del dirigente socialista asesinado por ETA han celebrado una ofrenda floral en el cementerio de Polloe. Manuel Valls, Adolfo Suaréz Illana o Eneko Goia, han participado en ella

Familiares, amigos y compañeros de partido han recordado al dirigente socialista Fernando Múgica cuando se cumplen 22 años de su asesinato por ETA, un homenaje que ha contado con la presencia del ex primer ministro francés Manuel Valls, que ayer fue galardonado por la Fundación Gregorio Ordoñez en Donostia-San Sebastián.

José Mari Múgica, hijo del dirigente socialista, ha destacado que se ha logrado la derrota de ETA pero ha apelado a seguir el "combate" para acabar con su "legado de odio" y también contra la impunidad para que "los criminales sigan en prisión".

"No es cierto que todas las ideas sean respetables y quien expresa a través del crimen un proyecto de odio, de destrucción, de exclusión, de arrasamiento del otro, del distinto no tiene derecho a expresar esas ideas legítimamente. Quien mató, quien tiene un proyecto criminal, quien tiene ese legado de ese proyecto no está en pie de defender legítimamente esas ideas", ha añadido.

El hijo de Múgica ha insistido en que hay que proseguir en la "destrucción" de ese "legado de odio". "Es ese legado de odio que lo estamos viendo en toda Europa a través de otras expresiones, sea el terrorismo islamista, el antisemitismo, la xenofobia, la exclusión del otro, siempre ese proyecto de odio que quiere laminar y destruir al otro", ha añadido.

Según ha manifestado, ese combate tiene que ser en las instituciones, a través de la ley, en las escuelas y construyendo "la historia de su derrota". "Nuestro combate es también el combate contra la impunidad de los criminales, los criminales tienen que seguir en prisión", ha señalado. En este sentido, ha afirmado que hay que saber "poner en valor" políticas como la dispersión.

Manuel Valls cree que el "separatismo es lo peor para un estado democrático"

Por su parte, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha destacado la figura de Fernando Múgica, y ha señalado que la memoria es "muy importante por el presente y futuro de España y Europa". "El separatismo, el nacionalismo, el populismo, el odio del otro, el racismo, el antisemitismo ganan hoy en Europa".

El ex primer ministro francés ha afirmado que los debates políticos y el combate ideológico es necesario pero hay cosas "mas importantes" como, Europa, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, la libertad la fraternidad, la unidad. "¿Qué es ser español si no eso? Vivir juntos. El separatismo es lo peor para un estado democrático. España ha sido un ejemplo para Europa y debe seguir siéndolo", ha indicado.<