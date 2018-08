Política

Ponencia de Autogobierno

Otegi asegura que si no hay acuerdo sobre nuevo estatus 'no será por culpa de Madrid'

Agencias | eitb.eus

10/02/2018

"La responsabilidad será nuestra", ha dicho el coordinador general de EH Bildu. Cree que la propuesta presentada por PNV "tiene luces y sombras" y lamenta que "diluya el derecho a decidir".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este sábado que si no hay acuerdo sobre el nuevo estatus "no va a ser por culpa de Madrid". "La responsabilidad será nuestra", ha añadido, y ha asegurado que "hay hacer un especial llamamiento a la responsabilidad".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el coordinador general de EH Bildu ha analizado la propuesta de reforma del estatus político vasco planteada por su formación en la ponencia de autogobierno, así como el planteamiento del PNV, sobre el que ha visto "luces y sombras".

Asimismo, ha resaltado que el 76% de los parlamentarios vascos "avalan propuestas políticas que hablan de nación y derecho a decidir", lo que supone una "mayoría muy consolidada". A juicio de Otegi, "si hay voluntad" es posible que se dé un gran acuerdo". "Si el 76% de los parlamentarios avalan propuestas políticas que hablan de nación y derecho a decidir no sabemos cuál puede ser la razón para que no haya un acuerdo en torno a estos dos conceptos", ha dicho.

Tras mostrar su preocupación por el hecho de que haya sectores sociales que consideren que el debate sobre el autogobierno es "identitario, sobre banderas o alejado de las necesidades ciudadanas", ha recalcado que se trata de un debate sobre los instrumentos políticos que necesita Euskadi para hacer frente a los problemas de la ciudadanía. "El derecho a decidir no es solo independencia sí o no, que también, es un tema que afecta a cómo relacionarnos con el resto de territorios vascos y a cómo decidir la aplicación de las políticas públicas", ha indicado, para añadir que, "sin soberanía, no hay derechos sociales blindados".

En este contexto, ha recordado que en las pasadas elecciones autonómicas, tres formaciones --PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-- trasladaron a la ciudadanía que "Euskal Herria era una nación con derecho a decidir" y entre las tres lograron el 73% de los votos. "Por eso nos votó la gente y eso supone que el 76% de los parlamentarios vascos están a favor del derecho a decidir", ha asegurado.

Propuesta del PNV

Tras reconocer que la coalición soberanista ve "luces y sombras" en la propuesta de reforma estatutaria planteada por el PNV en la ponencia de autogobierno, ha mostrado no obstante su satisfacción por el hecho de que "recoja términos como estado" y se hable de un modelo de relación no subordinado, lo que, a su juicio, "da la razón a quienes sostenemos que el actual es un modelo subordinado".

También se ha congratulado por las propuestas jeltzales referentes a la reivindicación del marco vasco de relaciones laborales, una Seguridad Social propia o un sistema vasco de pensiones.

Por contra, ha enumerado "sombras" como que en la propuesta del PNV "se diluya el derecho a decidir" y el hecho de que "haya desaparecido la consulta habilitante", ya que "el acuerdo debe abrirse al debate participativo y avalado por la gente".