Política

Juicio en la AN

Otegi recuerda que Zapatero 'valoró' la propuesta presentada en Anoeta

Redacción

12/11/2010

El juicio continuará este viernes con la declaración de Jesús Eguiguren, presidente del PSE, y el periodista Gorka Landaburu como testigos de la defensa.

La Audiencia Nacional ha dado comienzo este jueves al juicio contra el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el acto del velódromo de Anoeta celebrado el 14 de noviembre de 2004, por el que está acusado, junto a los también ex dirigentes abertzales Joseba Permach y Joseba Álvarez, de un delito de enaltecimiento del terrorismo.



En las cuestiones previas, el tribunal presidido por el magistrado Fernando García-Nicolás ha rechazado que el Foro Ermua mantenga sus acusaciones de desobediencia y reunión ilícita, por lo que los imputados serán juzgados solo por enaltecimiento del terrorismo.



El primero en declarar ha sido Arnaldo&' || 'nbsp;Otegi, quien únicamente ha respondido a preguntas de su defensa. El ex dirigente abertzale ha dicho que el objetivo del acto era "explicar la propuesta de la izquierda abertzale para solventar el conflicto en términos pacíficos y políticos", propuesta que "fue valorada incluso por el presidente del Gobierno".



En cualquier caso, el presidente del tribunal no ha permitido que Otegi explique ante la sala en qué consistía esa propuesta, al considerar que no es objeto del procedimiento. "Lo que yo no admito es que me repita ahora su discurso o filosofía política", ha indicado el magistrado ante las protestas de la abogada Jone Goirizelaia.



Asimismo, Otegi ha asegurado que el acto se celebró "en un contexto de relaciones plurales y multilaterales" con todos los agentes políticos, "incluido el Partido Socialista". La letrada ha preguntado al ex dirigente abertzale si el PSOE estaba informado sobre la celebración del acto, a lo que este ha respondido afirmativamente, aunque el magistrado ha señalado que la pregunta no procede y no constará en acta.



El ex dirigente de la izquierda abertzale se ha desmarcado de la organización del evento, porque estaba "absorto" en preparar su intervención, y ha aprovechado su declaración para manifestar que "no planteamos que haya que hacer ninguna concesión política a ETA".







Permach: "Participé de forma residual"



Por su parte,, ha afirmado que su participación en el acto de Anoeta fue "residual". Ha concretado que su única intervención en el acto fue para dirigirse a los 15.000 asistentes, agradecerles su presencia y pedirles paciencia porque el comienzo del mitin se estaba retrasando.

Preguntado sobre si el acto tenía por objeto homenajear a ETA o a sus miembros, el acusado ha dicho que la intención era "únicamente" presentar una propuesta de paz y ha recordado que su contenido había sido avanzado ya a distintas fuerzas políticas y sindicales. En este sentido, Permach ha recordado la reunión que dos días antes del acto mantuvieron con el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe (PNV).



El acusado ha dicho también que no presenció el momento en el que se desalojó a los periodistas del recinto y ha señalado que tampoco vio a nadie repartir "zutabes".



A preguntas del presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, Permach ha dicho que no tuvo ninguna intervención en la organización del acto y que desconoce quién se encargó de preparar el escenario.







Joseba Álvarez: "No se ensalzó a ETA"



El siguiente en declarar ha sido Joseba Álvarez, que ha señalado que el acto "no habría tenido el éxito que tuvo" si durante el mismo se hubiera ensalzado a ETA. "En ningún momento era algo destinado a ensalzar la violencia o la militancia de ETA", sino a "presentar una propuesta de paz". Álvarez ha recordado que ese día muchos representantes políticos, entre ellos el presidente Zapatero, hicieron una valoración positiva del acto.

El acusado ha admitido que firmó el contrato de alquiler del velódromo y ha dicho que se lo encargaron a él porque es donostiarra y ha sido concejal del Ayuntamiento de Donostia durante once años.



Sin embargo, ha negado haber intervenido en el montaje del escenario o en la elección de los vídeos que se exhibieron, aunque sí ha dicho que estaba al tanto del "contenido político" del acto. También ha dicho que había varios oradores porque "Otegi no iba a estar tres horas y media hablando solo, sería insoportable".



Sobre los vídeos que se pudieron ver en el velódromo, el acusado ha dicho que no aparecía el nombre de ningún miembro de ETA ni el anagrama de la banda terrorista. También ha dicho que oyó gritos a favor de la independencia y de la libertad de los presos, pero que no recuerda que hubiera vivas a ETA. "Si los hubo, desde luego no fue lo principal", ha dicho.







Declaración de las Fuerzas de Seguridad



En la sesión de tarde, dos guardias civiles que presenciaron el mitin han asegurado que Otegi fue el "líder incuestionable" que, "jaleado por las masas, manejaba toda la situación". Aún así, han reconocido que su intervención fue de "carácter político".



Por su parte, el comisario jefe de la Policía Nacional de Donostia ha afirmado que el ex portavoz de Batasuna "se dirigió al mundo abertzale y no directamente a ETA" durante su intervención en Anoeta y ha ratificado que Otegi mostró su agradecimiento "a los militantes abertzales, concejales y todos aquellos que han gestionado los ayuntamientos".



Asimismo, dos ertzainas que instruyeron el atestado del acto han asegurado que el autor de los correos electrónicos en los que se solicitaba el alquiler del velódromo fue Íñigo Balda -que también fue procesado junto a los tres acusados aunque después quedó fuera del procesamiento- y quien, según han precisado, "dejaba claro" que la petición procedía de Joseba Álvarez.



Los dos agentes han admitido que no se encontraban presentes en el acto, aunque a través de imágenes de varias cadenas de televisión constataron que se mostraron fotografías de presos de ETA y que algunos asistentes corearon "vivas a ETA", aunque han constatado que "no se pueden atribuir a ninguna persona".



Tras estas declaraciones, el juicio ha quedado interrumpido, hasta mañana. Será el turno para los testigos propuestas por las defensas, entre ellos el presidente del PSE, Jesús Eguiguren y el periodista Gorka Landaburu.









Muchos rostros conocidos en la sala



Los procesados están arropados en la Audiencia Nacional por dirigentes como el secretario general de EA, Pello Urizar; el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril; y miembros de la izquierda abertzale como Rufi Etxebarria, Miren Legorburu y Juan Jose Petrikorena.



También están presentes en la sala la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza; la del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar; y el de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.







Escritos de las partes



Otegi, para quien la Fiscalía solicita 18 meses de cárcel y el Foro Ermua cinco años, alegará durante el juicio que el acto, en el que se hizo pública la llamada "declaración de Anoeta", había sido acordado con el PSOE, lo que supuestamente tratará de demostrar con el testimonio, solicitado por su defensa, del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, que declarará como testigo.

Asegura además que lo que allí se presentó fue "un método de solución del conflicto político" basado en el diálogo y el reconocimiento de derechos para crear un marco democrático "donde todos los proyectos podrían llevarse a cabo en ausencia de toda clase de violencia".

Sin embargo, laseñala en su escrito de conclusiones provisionales que Otegi comenzó su alocución, que se prolongó durante 45 minutos, "subrayando que era un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal".

El Ministerio Público también explica que se proyectaron en una pantalla gigante, "con claro propósito de elogiar y homenajear a la banda terrorista", un vídeo recopilatorio de detenciones de miembros de la organización, comunicados de ETA, concentraciones a favor de sus presos y pintadas.